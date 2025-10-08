Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности заслуженного деятеля Казахстана

Фото: Минкультуры

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева посетила юбилейную выставку Ерболата Толепбая, проходящую в эти дни в Национальном музее РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности заслуженного деятеля Казахстана.

В экспозиции «Путь к храму» представлены работы, охватывающие различные этапы творческого пути мастера, отражающие его духовные и культурные искания.

За годы своего творчества Ерболат Толепбай провел 38 персональных выставок в разных странах мира, завоевав признание в международном культурном пространстве. В 2024 году его работы были представлены в экспозиции Казахстанского павильона на крупнейшей выставке современного искусства Венецианской биеннале.

В числе крупных работ художника — триптих «Мәңгілік ел» («Тандыр», «Анархай», «Юная степь»), созданный к открытию Национального музея, а также исторический триптих, посвященный 550-летию Казахского ханства.