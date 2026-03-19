В новой Конституции развитие человеческого капитала — стратегическое направление государства

Конституционная реформа
126

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новой Конституции образование и развитие человеческого капитала ставятся во главу угла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"В новой Конституции мы закрепили развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства. Теперь мы все обязаны реализовать эту цель. Другого пути нет. Это очень сложная задача, и мы должны это понимать. Для достижения этой цели научное сообщество должно проявить профессионализм, ответственность и патриотизм. Я возлагаю на вас большие надежды", - сказал он на встрече с научной общественностью. 

#президент #реформа #конституция

Популярное

Все
Нацгвардия получила новые служебные авто
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Семилетие созидания и развития
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Агния Барто – голос детства
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Возрождается природа, строит планы человек
Играя на струнах души
Тенденции и перспективы госслужбы
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Игра, объединяющая поколения
В интересах кибербезопасности
Гостей встречает аул
Современная и ориентированная на человека
Помнить о духовных скрепах
Повышен уровень защиты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Новая Конституция станет надежной опорой нашей государствен…
Новая Конституция: Бектенов поручил до 1 апреля внести попр…
До 10 апреля новую Конституцию издадут и распространят масс…
Новая Конституция: ревизию законодательства начали в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]