В области Абай убрали незаконно установленные дорожные знаки

Закон и Порядок
7
Венера Баталова
корреспондент

Аким Новошульбинского сельского округа установил запрещающие знаки для проезда грузовиков на одной из улиц в селе Новая Шульба. Как выяснилось, сделано это было противозаконно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что запрещающие дорожные знаки были поставлены с нарушением закона «О дорожном движении», а также в противоречии с позицией территориального подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Данное решение принято без учета интересов инвестора, других субъектов предпринимательства и жителей села, которые используют эту дорогу для транспортировки сельхозпродукции, топлива и иных грузов. Кроме того, улица Краснопартизанская является связующим участком с автомобильными дорогами районного значения и не имеет альтернативного маршрута", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения протеста прокуратуры района, дорожные знаки были демонтированы. Права инвестора, предпринимателей и жителей села восстановлены, добавили в пресс-службе.

#область Абай #демонтаж #дорожные знаки

