В области Абай прошел международный хакатон "Безграничные возможности"

Общество
84
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Высшем колледже IT и новых технологий Семея республиканский хакатон с международным участием среди студентов с особыми образовательными потребностями, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

Мероприятие прошло при поддержке НАО «Talap» и управления образования области Абай. Основная цель хакатона — развитие профессионального потенциала студентов с особыми образовательными потребностями, содействие их активному участию в общественной жизни и продвижение идей инклюзивного образования.

Хакатон проводился по трем направлениям — графический дизайн, веб-технологии и администрирование системных сетей. В конкурсе приняли участие студенты из различных регионов Казахстана, а также из России и Кыргызстана. По итогам состязаний были определены лучшие участники.

В направлении «Графический дизайн» 1-е место занял Ерали Габдулла - учащийся колледжа информационных технологий, г. Павлодар; 2-е место — Анель Макушинская - студентка Алматинского многопрофильного колледжа;

3-е место завоевал Кирилл Москвичев из Усть-Каменогорского колледжа технологий и сервиса.

В направлении «Web-технологии» 1-е место завоевал Ерлан Даулеткалиев - учащийся Высшего колледжа IT и новых технологий, г. Семей; 2-е место у Даниила Лебедева, обучающегося в колледже информационных технологий, г. Павлодар; 3-е место у Ернура Султана - Almaty Polytechnic College, г. Алматы.

В направлении «Администрирование системных сетей»1-е место жюри  присудило Никите Кондыреву из Высшего колледжа IT и новых технологий, г. Семей; 2-е место досталось Линару Аглямову - учащемуся колледжа информационных технологий, г. Павлодар; 3-е место завоевал Леонид Чекушкин - студент Института экономики, управления и права г. Сургут, Российской Федерации.

В рамках хакатона социальные партнеры и спонсоры оказали поддержку профессиональному развитию студентов, поделились предложениями о прохождении практики и из трудоустройстве.

Участники и эксперты отметили высокий уровень организации хакатона, дружественную атмосферу и объективность оценки. Мероприятие стало значимым шагом в продвижении инклюзивного образования и дала возможность студентам с особыми потребностями проявить свой творческий и профессиональный потенциал.

#область Абай #люди с особыми потребностями #международный хакатон

