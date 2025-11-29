В регион прибыла делегация во главе с первым заместителем акима Шымкента Айдыном Каримовым. В ее состав вошли ветераны региона, представители интеллигенции, артисты концертной организации «Шымкент-концерт», Шымкентского городского театра эстрады и сатиры, а также артисты «Шымкент-цирк», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В рамках Дней культуры представители южного мегаполиса вместе с акимом области Абай Бериком Уали посетили дом-музей Абая, входящий в состав государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея «Жидебай-Бөрілі». Гости осмотрели здание, познакомились с ценными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством мыслителя, а также побывали в мавзолее «Абай–Шакарим» в Жидебае и отдали дань памяти великим личностям.

Затем делегация стала зрителем церемонии закрытия республиканского турнира беркутчи «Абай салбурыны-2025», посвященного 180-летию Абая.

В этот же день в Семее состоялась творческая встреча читателей с лауреатом Государственной премии, известным писателем Кулбеком Ергобек и абаеведом Акжолом Калшабек. В областной библиотеке артисты Шымкентского городского театра эстрады и сатиры представят музыкальную комедию «Не істеу керек?». Завтра на сцене театра имени Абая будет организована тематическая выставка «Көне қала - Шымкент» и концертная программа «Шымкент сазы» с участием шымкентских артистов.

Отметим, что полтора месяца назад делегация области Абай во главе с акимом Бериком Уали нанесла ответный визит в Шымкент, где коллектив театра имени Абая показал спектакль «Енлик–Кебек» по произведению, о котором говорил сам Абай.