В связи с угрозой подтопления туристических зон и хозяйственных объектов на побережье озера Алаколь в Кабанбайском сельском округе района Мақаншы области Абай, акиматом района принято решение о введении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает Kazpravda.kz

Фото Анатолия Тернова

Решение принято в профилактических целях.

Проект решения внесен в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

- Это техническая мера, направленная на обеспечение безопасности и предотвращения возможного ущерба. Оснований для паники нет – ситуация находится под контролем, - сообщили в районном акимате.

Акимат района Мақаншы проводит разъяснительную работу с жителями, а также работу по предупреждению и недопущению возникновению ущерба.