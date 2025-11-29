Фото: МЧС РК

В области Ұлытау состоялось открытие первого авиационного отряда МЧС Казахстана и специализированного ангара для размещения и обслуживания авиационной техники. В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, а также аким области Ұлытау Дастан Рыспеков.

Реализация проекта обеспечена при поддержке Главы государства. В 2024 году МЧС пополнило авиационный парк шестью вертолётами и тремя самолётами. До конца года ожидается поступление ещё одной единицы авиации, отметил Глава МЧС. Эти меры направлены на создание 20 авиационных спасательных отрядов в регионах страны и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Новый ангар возведён в соответствии с современными требованиями для персонала и оснащен средствами проведения полного технического обслуживания воздушных судов. Ұлытау стал первым авиационным центром МЧС. Работа по созданию аналогичных объектов продолжается в 19 регионах.

Отметим, что проект реализован без использования бюджетных средств - полностью за счёт спонсорской поддержки компании «Казахмыс».