В области Жетiсу до конца года доступ к газу получат еще свыше 55 тысяч человек

Энергетика
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В Жетiсу активными темпами продолжается работа по газификации региона. На сегодня доступ к газу получили 333,5 тысяч жителей области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области

Фото: пресс-служба акимата области Жетiсу

Еще свыше 55 тысяч смогут оценить преимущества использования голубого топлива до конца текущего года. Среди них жители города Текели, ряда сел Коксуского, Ескельдинского, Каратальского районов и пригорода Талдыкоргана. Всего 27 населенных пунктов региона.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для газификации города Текели и населенных пунктов Ескельдинского района в 2018 году был построен газопровод высокого давления «Талдыкорган-Текели» протяженностью 31,3 км, а в 2022 году за счет средств республиканского бюджета начаты работы по строительству внутренних газораспределительных сетей города Текели общей протяженностью 195 км. Из которых на сегодняшний день построено 147,5 км или 76%. Также произведена обвязка 176 жилых многоэтажных домов из имеющихся 190. Ожидается, что все необходимые работы будут завершены в октябре, и тогда более 30 тыс. жителей города Текели получат доступ к голубому топливу.

Что касается Ескельдинского района, то из 21 населенного пункта, подлежащего газификации, доступ к газу получили уже 8 сел – Алдабергенов, Карабулак, Оркусак, Екпенды, Матай Байысов, Ельтай, а также села Сырымбет, Бактыбай, где в некоторых микрорайонах работы по газификации продолжаются.

В настоящее время ведутся работы по строительству газораспределительных сетей в селах Каратал, Кокжазык, Теректы, Ешкиольмес, Абай, Шымыр, Жетысу, Жаналык, Жастар и Отенай. Кроме того, завершен конкурс на строительно-монтажные работы в селе Актасты. Также для полной газификации Ескельдинского района по двум оставшимся  населенным пунктам проводятся проектные работы. СМР планируется завершить в 2025 году. В результате реализации указанных проектов данный район будет полностью газифицирован.

- Вопрос газификации населенных пунктов области Жетысу является стратегически важной задачей. Работа в регионе идет полным ходом, в том числе, к примеру, в городе Текели и Ескельдинском районе, где до конца года доступ к газу получат жители 9 сел – Теректы, Каратальск, Абай, Ешкиольмес, Жетысу, Жастар, Жаналык, Отенай, Шымыр. Ожидаем, что уже до конца октября голубое топливо придет в дома текелийцев, а дома жителей указанных 9 сел будем подключать поэтапно: начиная с конца августа и до конца года, - сообщил руководитель отдела газификации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Азамат Кемелов.

Отметим, что на сегодня уровень газификации области Жетысу составляет 47,6%, а до конца года превысит 50%.

Напомним, до конца 2025 года планируется газифицировать 126 населенных пунктов региона с населением свыше 506,6 тыс. жителей, а вторым этапом газификации планируется обеспечить природным газом населенные пункты Аксуского, Алакольского и Сарканского районов. На данном этапе разработана проектно-сметная документация строительства магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал».

Реализацию значимого масштабного проекта планируется начать в конце августа текущего года. Предварительный срок завершения проекта – конец 2026 года. В результате реализации всех данных проектов уровень газификации в области Жетысу будет доведен до 100%.

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