Серийная мошенница осуждена в области Жетісу

Женщина предлагала помощь в получении займов по госпрограмме

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В области Жетісу осуждена женщина к 7 годам лишения свободы за мошенничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Серийная мошенница была задержана полицией при координации прокуратуры области Жетісу.

«На протяжении двух лет представляясь сотрудницей банка, она входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий», – рассказали в прокуратуре.

Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге.

Прокуратура области Жетісу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.