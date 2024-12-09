Серийная мошенница осуждена в области Жетісу

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Женщина предлагала помощь в получении займов по госпрограмме  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В области Жетісу осуждена женщина к 7 годам лишения свободы за мошенничество, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Генпрокуратуру 

Серийная мошенница была задержана полицией при координации прокуратуры области Жетісу.

«На протяжении двух лет представляясь сотрудницей банка, она входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий», – рассказали в прокуратуре.

Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге.

Прокуратура области Жетісу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.

#суд #задержание #прокуратура #мошенница

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