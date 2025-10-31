Фото: автор

В октябре в регионе проведены контрольные обследования зимовок: рабочие группы из управлений сельского хозяйства и ветеринарии, районных отделов сельского хозяйства и районных ветеринарных станций оценили состояние стоянок, жилых и хозяйственных построек, пастбищ и запасов кормов.

«Выезды подтвердили: хозяйства уже спустились с летних пастбищ и в большинстве разместились на зимовках, - сообщили в областном управлении сельского. Вместе с тем выявлен серьезный фактор риска - снижение урожайности трав на естественных пастбищах этого года на 50–70% по сравнению с прошлым сезоном».

План региона по подготовке к зимовке 2025–2026 - заготовить 2 236 000 т кормов, в том числесено, силос, солома, фуражное зерно

«Поголовье скота по итогам 9 месяцев года — 2 761 000 голов скота, в том числе КРС — 581,4 тыс., МРС — 1,9 млн, лошади — 223,9 тыс., верблюды — 2,4 тыс», - сообщили в сельхозуправлении.

Переходящий запас кормов с прошлого года: 653 тыс. т (сено 606,8 т; солома 16,6 т; фураж 30,0 т).

«С учетом переходящих запасов и текущих заготовок общий объем кормов в обороте районов, области составляет примерно 2,94 млн т, что превышает ранее заявленную потребность и обеспечивает запас прочности», - уточнили в областном управлении сельского хозяйства.

Однако важен не только общий объем, но и распределение по видам кормов, качество запасов, логистика доставки до отдаленных зимовок и возможное увеличение расхода кормов из-за ухудшения кормовой базы пастбищ. Также есть вероятность потери части кормов при хранении.

Фермерам рекомендуют провести анализ текущих запасов и составить матрицу потребностей по видам кормов для зимовки скота; сбалансировать рационы с учетом энергетической и белковой потребности животных в зимний период; при дефиците перевести часть рациона на более калорийные корма в критические месяцы.

Также можно рассмотреть вариант коллективных закупок концентратов и комбикормов для снижения их цены.