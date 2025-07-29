Как сообщили в управлении образования области, все эти учреждения включены в утвержденный на 2025–2027 годы региональный план реновации. Наряду с этим ведутся работы по текущему ремонту семи школ, колледжа и детского сада.

Программа реновации внед­ряется по поручению Президента страны, озвученному в Послании народу Казахстана. Всего по стране в ближайшие три года планируется провести реновацию 1 231 школы, из них 820 расположены в сельской местности. Министерством образования разработан соответствующий план, а акиматы регионов утвердили «дорожные карты».

Модернизация, как пояснили в управлении образования области Жетысу, предусматривает капитальный ремонт зданий, оснащение школ современными учебными кабинетами и мебелью, обновление библиотек и пищеблоков, строительство или реконструкцию спортивных залов, а также благоустройство рекреационных и общественных зон. Особое внимание уделяется вопросам безопасности: все учреждения оснащены системами видеонаблюдения.

Также в 2025–2026 годах в Жетысу будут построены три новые школы: в селе Рудничное на 200 мест с мини-центром для дошкольников, в селе Коксай на 60 мест (взамен приспособленного здания) и в селе Суптай на 120 мест. Планируется и строи­тельство учебного корпуса на 300 мест, и реконструкция теп­ловых сетей в лицее-интернате «Білім-инновация» в Талдыкоргане.

Отметим, что в области Жетысу отсутствуют аварийные и трехсменные школы. Все 315 государственных образовательных организаций подключены к Интернету и полностью обеспечены компьютерной техникой.