​В обстановке праздничного настроя

Первым стала блочно-модульная котельная № 2 в пригородном селе Красный Яр, построенная в рамках программы «Нұрлы жол». Ее запуск позволит охватить теплоснабжением более 400 потребителей, среди которых частные и многоквартирные дома, объекты социально-культурного назначения, административные здания.

Церемония вручения ключей от квартир в двух 45-квартирных домах, в которой принял участие аким области Сергей Кулагин, состоялась в новом микрорайоне «Сарыарка» на северной окраине Кокшетау. Новоселье в канун государственных праздников отметят ветераны, дети-сироты, молодые семьи, вкладчики по программе жилстройсбережений и представители других категорий населения.

Следующим пунктом посещения главой региона стало предприятие по производству сельскохозяйственной техники ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» («КАИК»).

Затем глава региона посетил завод по производству безалкогольной продукции АО «Кокшетауминводы» с полным циклом производства – от изготовления преформ до розлива на современном оборудовании. Благодаря реализации этого проекта стоимостью 3,7 млрд тенге создано около 40 новых рабочих мест.

А вот открытие завода по переработке молока и сыра под известным брендом «Нәтиже» позволит укрепить позиции региона в части реализации программы по созданию продовольственного поя­са столицы. На реализацию этого проекта потребовалось порядка 500 млн тенге, 110 из которых было выделено через фонд поддержки предпринимательства «Даму».

И в поселке Застанционном гостеприимно распахнул свои двери новый детсад «Мирас» на 240 мест. Он возведен на средства областного бюджета и позволит охватить воспитанием и образованием семь групп на казахском языке, четыре группы с русским языком обу­чения и санаторную группу.

В завершение своей предпраздничной поездки С. Кулагин посетил хорошо известный среди горожан объект – «бородатый» долгострой, который в короткие сроки буквально превратился в шикарный многоэтажный гостиничный комплекс GREEN Which Hotel. В нем расположены ресторан, караоке, лаунж-бар и кофейня, а здание этого отеля стало достойным украшением цент­ральной части Кокшетау.

Следует отметить, что эта поездка главы региона прошла в атмосфере праздничного настроя. Этот день, несомненно, оставит в памяти горожан только хорошие воспоминания.