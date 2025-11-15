В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Беседовал Рысбек Жантыкеев
По данным отраслевых экспертов, в перспективе ближайших 10–15 лет АПК Казахстана будет представлять собой высокотехнологичную, устойчивую и экспортоориентированную отрасль с высокоприбыльным перерабатывающим производством, основой которой станет цифровизация и рациональное использование ресурсов. Подобные прогнозы сделаны на основе показателей, достигнутых тружениками полей и ферм республики за последние три года.