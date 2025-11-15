О том, какую работу в этом направлении ведет центральное отраслевое ведомство, «Казахстанской правде» рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

– Уважаемый Айдарбек Сейпеллович! Наше интервью с Вами проходит в преддверии профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Расскажите, пожалуйста, вкратце о результатах нынешнего полевого сезона и мерах господдерж­ки аграриев...

– С уверенностью можно отметить, что нынешняя уборка прошла успешно и по ее итогам достигнуты хорошие результаты. Труженики полей были своевременно обеспечены финансовыми ресурсами, техникой, а также льготными ГСМ.

Общая уборочная площадь в этом сезоне составила 23,6 миллиона гектаров, из которых более 16 миллионов заняли зерновые и зернобобовые культуры. При средней урожайности в 17 центнеров на круг (в 2024 году – 16,2 центнера), намолочено 27,1 миллиона тонн зерна в первоначальном весе.

Кстати, нынче выращен рекордный урожай бобовых культур в объеме более одного миллиона тонн. Также собрано 2,9 миллиона тонн картофеля, 3,8 миллиона тонн овощей и 2,6 миллиона тонн бахчевых культур.

Уборка масличных еще продолжается, но уже сегодня виден рекорд­ный результат – урожай маслосемян в объеме 4,5 миллиона тонн. Также завершилась уборка хлопчатника, валовый сбор которого при урожайности 29,6 центнера с гектара составил 428 тысяч тонн. Такого объема не было за последние 18 лет.

Здесь следует отметить, что таким показателям поспособствовали, в первую очередь, меры господдержки в виде раннего льготного кредитования, объем которого впервые достиг одного триллиона тенге под пять процентов годовых. Низкая процентная ставка значительно снизила финансовую нагрузку на производителей, особенно в условиях роста стоимости средств производства. В рамках льготного кредитования посевных и уборочных работ профинансировано более 7,5 тысячи аграриев, занятых обработкой 8,1 миллиона гектаров. С учетом недостаточности залоговой базы при кредитовании посевных и уборочных работ были предоставлены гарантии в размере 85 процентов от суммы займа.

По программе льготного лизинга сельхозтехники объем финансирования составил 250 миллиардов тенге. На сегодня уже заключены договоры финансового лизинга на сумму 216,3 миллиарда тенге на поставку 8,5 тысячи единиц сельхозтехники.

При этом основная ее часть – это трактора (4 005 единиц) и комбайны (642 единицы). В текущем году после локализации в Казахстане мирового бренда John Deere по выпуску современной и высокопроизводительной техники министерством запущена отдельная программа ее льготного лизинга. Всего в рамках программы уже профинансирован лизинг 109 единиц американской уборочной техники на сумму 23 миллиарда тенге, что напрямую способствует обновлению технического парка и повышению производительности труда в агросекторе.

Потребность в льготном дизтопливе на проведение уборки составила 422 тысячи тонн, которые были выделены своевременно и в полном объеме. Также дополнительно на сушку семян зерновых и масличных культур выделено 40 тысяч тонн удешевленных ГСМ.

В целом применяемые меры стимулируют модернизацию аграрного сектора – фермеры активно обновляют парк техники, повышают производительность и переходят на современные агротехнологии. Важно удержать этот темп и направить усилия на повышение производительности и устойчивости отрасли на следующий год. В этой связи уже с 1 октября текущего года начато финансирование весенне-полевых работ следующего года.

– Итак, зерновыми хозяйствами Казахстана собран богатый и отчасти рекордный урожай. Огромные хлебные бурты на токах – плод неустанного труда хлеборобов. Однако смогут ли они надеяться на выгодный сбыт выращенной продукции? Каковы прогнозы относительно зернового рынка, как внутреннего, так и внешнего?

– Действительно, произведенные объемы зерна позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность страны. Кроме того, будет сохранен и экспортный потенциал. Как известно, экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 миллиона тонн, что на 47 процентов превышает показатель предыдущего маркетингового года, чему способствовали государственные транспортные субсидии. Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем субсидирование транспортных расходов при экспорте продлено до 1 сентября 2026 года.

Хочу отметить, география экспорта зерна охватывает порядка 50 стран. В этом году мы начали поставки на некоторые нетрадиционные рынки, такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки (Марокко, Алжир, Египет). Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению, а также Грузию.

Спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным. Так, из нового урожая уже экспортировано около 2,2 миллиона тонн зерна, что на 21 процент больше аналогичного периода прошлого сезона.

Существенное увеличение объемов экспорта свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по расширению географии поставок и совершенствованию логистической инфраструктуры. Работа в данном направлений будет продолжена.

– Диверсификация структуры возделываемых культур стала реальностью и приносит свои результаты. Не могли бы Вы назвать оптимальные цифры по площадям основных культур, к которым в перс­пективе должна прийти отрасль? Как в целом продвигается диверсификация в разрезе регионов?

– Основная цель диверсификации растениеводства – повышение эффективности производства посредством увеличения площадей выращивания наиболее востребованных и высокорентабельных культур.

Как известно, в соответствии с поручением Главы государства, Министерством сельского хозяйства была сформирована и доведена до регионов дорожная карта по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза (далее – дорожная карта), рассчитанная до 2028 года (включительно), где в том числе предусмотрены индикаторы по диверсификации сельскохозяйственных культур.

Так, в соответствии с дорожной картой (по данным Бюро национальной статистики) в нынешнем году посевные площади пшеницы сокращены на 884,6 тысячи гектаров и доведены до 12,3 миллиона гектаров (в 2024 году зерновой клин составлял 13,2 миллиона гектаров). Значительное сокращение отмечается в Акмолинской (минус 131 тысяча гектаров), Костанайской (минус 251,4 тысячи) и Северо-Казахстанской областях (минус 395 тысяч гектаров).

За счет сокращения площадей пшеницы расширены посевы социально значимых и высокорентабельных культур. Так, площади масличных культур увеличены на один миллион гектаров и доведены до четырех миллионов гектаров (в 2024 году под масличные было выделено 2,9 миллиона гектаров). В том числе площади подсолнечника увеличены на 481,5 тысячи гектаров и составили 1,8 миллиона гектаров (в 2024 году этот показатель составлял 1,3 миллиона гектаров).

Значительное увеличение площадей отмечено в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а в Акмолинской и Карагандинской посевы масличных были вообще удвоены. Также увеличены площади зернобобовых культур на 279,8 тысячи гектаров и доведены по республике до 781,5 тысячи гектаров.

Площади картофеля в сравнении с прошлым годом расширены на 9,3 тысячи гектаров, что суммарно составило 131,2 тысячи гектаров.

– Согласно статистике, Казахстан­ занимает пятое место в мире по площади пастбищ, что открывает огромные возможности по развитию животноводства. Какие реформы ждут этот сектор аграрной отрасли в ближайшем будущем? Какие основные проблемы предстоит решить?

– Казахстан действительно входит в число мировых лидеров по площади пастбищ. У нас имеется более 180 миллионов гектаров пастбищ, из которых на сегодня эффективно используется лишь около 80 миллионов гектаров. Наша главная задача на ближайшие годы – обеспечить полноценное и рациональное использование этого огром­ного потенциала.

На данный момент в соответствии с поручением Главы государства разрабатывается Комплексный план поддерж­ки и развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы (далее – КПР).

В целом, в проекте КПР будут предусмотрены конкретные целевые индикаторы, направленные на увеличение поголовья скота, повышение продуктивности, развитие переработки и расширение экспортного потенциа­ла животноводческой продукции, предоставление льготных кредитных ресурсов для развития животноводства и кормопроизводства, обеспечение квалифицированными кадрами и другие ключевые меры, направленные на стимулирование работы фермеров и инвесторов.

Государством оказывается значительная поддержка животноводству. Только в виде субсидирования ежегодно направляются порядка 100 миллиардов тенге, из них более 40 процентов – на развитие мясного животноводства.

На сегодня господдержка в мясном скотоводстве осуществляется в рамках Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в которых предусмотрен ряд основных направлений субсидирования. Прежде всего субсидируется приобретение племенного быка-производителя мясных и мясомолочных пород (норматив субсидии – 150 тысяч тенге за одну голову). Такую же сумму государство компенсирует при покупке племенного маточного поголовья отечественного крупного рогатого скота. В случае же закупа племенных телок за рубежом норматив субсидий несколько выше – от 225 до 300 тысяч за одну голову в зависимости от страны. Для удешевления затрат при выращивании племенного молодняка КРС государство платит за каждую голову по 15 тысяч тенге.

Государством также практикуется ряд мер государственной поддержки мясной отрасли в виде возмещения части затрат перерабатывающих предприятий при инвестиционных вложениях на модернизацию действующих и строительство новых мясокомбинатов, субсидирования ставки вознаграждения по кредитам на основные и оборотные средства.

С 1 августа текущего года внедрен доступный кредитный продукт с фиксированной ставкой не более 5 процентов годовых, направленный на пополнение оборотных средств откормочных площадок для приобретения откормочного контингента (КРС и МРС). В целях породного преобразования стада прорабатывается возможность льготного кредитного продукта под шесть процентов, предусматривающего закуп фермерами племенного маточного поголовья КРС и МРС.

– Согласно статистическим данным, более половины мясной продукции в нашей стране дают личные подсобные хозяйства. В то же время они не имеют доступа к субсидиям, слабо в сравнении с крупными фермерскими хозяйствами занимаются племенным обновлением. Какой будет их дальнейшая судьба, смогут ли они сохраниться как таковые в быстро меняющихся рыночных реалиях?

– На сегодняшний день агропромышленному комплексу Казахстана присуща мелкотоварность производства, что подтверждается высокой долей малых форм хозяйствования в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства. Согласно международному опыту основным решением проблемы мелкотоварности является развитие сельскохозяйственной кооперации. Кооперация как экономическое укрупнение дает возможность повышения производительности труда, стабилизации спроса на продукцию за счет формирования крупных партий товаров, повышения качества продукции, эффективного использования производственных мощностей. Ее выгода проявляется в доступности мер господдержки, маркетинговой информации, оптимизации затрат, увеличения прибыли и улучшения благосостояния в целом.

Необходимо отметить, что с принятием Закона «О сельскохозяйственных кооперативах» в 2015 году устранены основные барьеры для развития кооперации.Так, кооперативы переведены из разряда некоммерческих в коммерческие и получили законодательно закрепленный механизм распределения прибыли на принципах демократичности (один член – один голос), для них стали доступны финансовые меры гос­поддержки, такие как субсидирование затрат ревизионных союзов для проведения ежегодного внутреннего аудита, применение специального налогового режима и другие. Настоящим законом определяется и правовое положение, права и обязанности членов сельскохозяйственных кооперативов, а также правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации самих кооперативов и их ассоциаций (союзов).

Вместе с тем в настоящее время для стимулирования кооперации внесены изменения в Правила инвестиционного субсидирования в части приоритетности и повышенных нормативов на субсидирование стоимости приобретае­мой техники и оборудования (за счет местного бюджета до 50 процентов).

Внесены изменения в Налоговое законодательство в части установления специального налогового режима для сельскохозяйственных кооперативов, предусматривающего 70-процентную льготу по всем налогам. В целом потенциал мелких хозяйств планируется задействовать через дальнейшее развитие сельхозкооперации.

Поддержка личных подсобных хозяйств (ЛПХ) всегда была и остается приоритетным направлением развития в агропромышленном комплексе страны, что обусловлено их значительным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности, создание рабочих мест на селе и развитие сельских территорий. На сегодня сельхозкооперативам доступны все имеющиеся меры господдержки на равных условиях с остальными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции, в том числе, как было сказано выше, и за счет местных бюджетов.

Для сельскохозяйственных кооперативов предусмотрена субсидия на удешевление стоимости производства молока в размере 20 тенге за литр. Также предоставляются кредиты через дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» для сельхозкооперативов в целях наращивания производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время по инициативе Главы государства осуществляется проект «Ауыл аманаты», направленный на повышение доходов сельского населения, в том числе путем кооперации личных подсобных хозяйств.

– Какую проблему Вы считаете главной для отрасли, которой руководите? Каким видите АПК Казахстана, скажем, лет через 10–20?

– Одной из ключевых проблем агропромышленного комплекса является его многолетнее недофинансирование, в результате чего технологичность производства остается низкой, а также сохраняется высокая зависимость от погодных условий, что напрямую отражается на урожайности и конкурентоспособности отечественной продукции. Кроме того, сохраняются проблемы неэффективного использования земельных и водных ресурсов, недостаточный уровень переработки сельхозпродукции, а также дефицит квалифицированных кадров на местах.

Для решения этих задач Министерством сельского хозяйства осуществляются меры, направленные на повышение устойчивости и инвестиционной привлекательности отрасли. В их числе предусмотрено расширение программ льготного кредитования и субсидирования. В текущем году на льготное кредитование выделено порядка триллиона тенге, в ближайшие годы эта сумма будет доведена до полутора триллионов.

В настоящее время сумма субсидирования АПК составляет порядка 430 миллиардов тенге. Ведется работа по расширению охвата субъектов АПК субсидированием, с последующим доведением в ближайшие годы объема субсидий до 730 миллиардов тенге.

Главная стратегическая цель отрас­левого министерства – создание конкурентоспособного аграрного сектора, обеспечивающего продовольственную безопасность страны и расширение экспортного потенциала.

В перспективе 10–20 лет АПК Казахстана будет представлять собой высокотехнологичную, устойчивую и экспортно-ориентированную отрасль на основе цифровизации и рачительного использования сырьевых, энергетических и финансовых ресурсов. Будут внедрены современные технологии производства продукции, развита глубокая переработка. Министерство сельского хозяйства прилагает все усилия для достижения этой цели, обеспечивая переход к инновационной, конкурентоспособной и эффективно управляемой модели развития АПК.