В отношении руководства АНПЗ начали расследование

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о начале расследования в отношении руководства Атырауского НПЗ, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству, начато Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона, - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.