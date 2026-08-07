В Отраре обсудили будущее древней керамики

Традиции
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На базе Отрарского государственного археологичес­кого музея-заповедника прошел семинар «Современные методы консервации и реставрации музейных керамических изделий». В нем приняли участие более 50 археологов, реставраторов, музейных работников, ученых.

фото пресс-службы облакимата

Не случайно именно Отрар стал местом его проведения. Более тысячи лет назад этот город был одним из крупнейших центров ремесла на Великом шелковом пути, где искусство гончаров достигло высокого уровня развития. Специалисты со всей страны вновь собрались здесь, чтобы обсудить, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений.

В рамках семинара была организована выставка «Возрожденное наследие прошлого», где были представлены археологические находки, прошедшие научную реставрацию. Каждый восстановленный сосуд, фрагмент посуды или декоративный элемент стал наглядным подтверждением того, насколько сложной и ответственной является работа реставратора.

Однако особый интерес вызвала практическая часть семинара. Мастер-класс по созданию и рес­таврации керамических изделий провел известный казахстанский керамист Абайхан Рысбаев – член Союза художников и Союза ремес­ленников Казах­стана, обладатель Знака качества ЮНЕСКО. Его имя давно известно в профессио­нальной среде. На протяжении десятилетий мастер занимается изучением традиционного гончарного ремесла Казахстана, восстанавливая технологии, которые чуть было не исчезли в XX веке.

Работы Абайхана Рысбаева – это не просто художественная керамика. Каждый сосуд, чаша или кувшин становятся результатом исследования древних способов обработки глины, ручной лепки, работы на гончарном круге, нанесения орнамента и обжига. Именно благодаря таким мастерам традиционная казахская керамика перестает быть исключительно музейным экспонатом и вновь становится частью современной культуры.

Особое внимание мастер уделяет исторической керамике Южного Казахстана. Археологические материалы Отрара, Туркестана, Саурана и других средневековых городищ позволяют изучать технологии мастеров, живших несколько столетий назад. Современный керамист не просто копирует найденные формы – он стремится понять саму логику древнего ремесла, воспроизводя материалы, инструменты и прие­мы работы максимально близко к историческим оригиналам.

На семинаре гончар продемонстрировал изготовление изделий и рассказал о тонкостях восстановления археологической керамики. Для музейных специа­листов подобный практический опыт имеет особую ценность. Даже самые современные лабораторные методы не всегда могут объяснить, каким образом был изготовлен тот или иной сосуд тысячу лет назад.

Именно мастер, ежедневно работающий с глиной, способен определить особенности формовки, характер обжига, причины появления трещин или деформаций. Такие знания помогают реставраторам принимать более точные решения при восстановлении музейных экспонатов. Поэ­тому участие ремесленников в научных семинарах становится сегодня важной частью профессионального диалога между исследователями и практиками.

В ходе семинара специалис­ты представили современные подходы к сохранению археологических коллекций. Старший научный сотрудник Туркестанского областного музея истории и краеведения Андрей Донец рассказал о практике консервации музейных предметов. Руководитель отдела реставрации и консервации Отрарского музея-заповедника Бауыржан Султанмуратов представил современные научные и инновационные методы восстановления археологических экспонатов. О сохранении памятников наскального искусства рассказал заведующий научно-исследовательским отделом музея-заповедника «Таңбалы» Куаныш Нурмакмутов.

Практические методы реставрации керамики также продемонст­рировали художник-реставратор музея-заповедника «Отырар» Саритай Жубаниязов и мастер-керамист Жанузак Еримбетов.

Археологи на протяжении десятилетий находят в Отраре тысячи образцов средневековой керамики, свидетельствующих о высоком уровне развития местного гончарного производства. Именно эти находки сегодня помогают исследователям восстанавливать технологическую историю региона.

Работа таких мастеров, как Абайхан Рысбаев, становится логичным продолжением этой истории. Благодаря сочетанию научного подхода, практического опыта и уважения к традициям древнее ремесло получает новую жизнь, а также способствует по­пуляризации казахстанской школы художественной керамики среди молодежи и профессионального сообщества.

По итогам семинара участники приняли рекомендации по развитию научных исследований в области реставрации музейной керамики, внедрению современных технологий и расширению сотрудничества между музеями, реставраторами и мастерами народных ремесел. Именно такое сотрудничество позволяет сохранять археологические находки, возвращать им историческую ценность и раскрывать богатство материальной культуры Казахстана.

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