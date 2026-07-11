Наше наследие стало мировым достоянием

Участницами рекордных достижений стали и 62 мастерицы из Приаралья. Как сообщила руководитель кызылординской делегации Алтынай Былаева, ремесленный проект «Көшен көрпе» направлен на возрождение, сохранение и популяризацию казахского лоскутного шитья и народных традиций на международном уровне.

– Инициатором и руководителем масштабного события стала известный этнодизайнер Аселина Батыр, – рассказала Алтынай Былаева. – Среди кызыл­ординских участниц проекта были как мастерицы почтенного возраста, так и молодые рукодельницы. Женщины Приаралья с трепетом относятся к национальному наследию и продолжают развивать традиции, передавая их следующим поколениям.

Известная кызылординская мастерица Кулайхан Байжанова – постоянная участница масштабных художественных инсталляций лоскутного шитья. К примеру, в 2023 году на площади Қазақ Елі в Астане вместе с 200 отечественными мастерицами она развернула 500-метровую дорожку из құрақ көрпе в цветах национального флага. В 2024-м во время V Всемирных игр кочевников на площадке этноаула «Көшпенділер әлемі» Кулайхан с 450 ремес­ленницами побила мировой рекорд, представив огромное құрақ көрпе общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. Через год на высокогорном катке «Медеу» в Алматы 56 кызылординок в составе 660 швей развернули из лоскутных одеял гигантский ковер площадью почти 1 400 кв. м. В 2025-м в честь 100-летия провозглашения Кызылорды первой столицей Казахстана сто мастериц из ста одинаковых құрақ көрпе создали огромный ковер во время инсталляции «Сыр шеберлерінің жұлдыз құрағы».

– В рамках проекта «Көшен көрпе» мы изготовили подушки из матового велюра синего цвета размером 70 на 70 сантиметров, – поделилась Кулайхан Байжанова. – По центру изделия вышили силуэтное изображение тулпара, на четырех углах – национальные узоры.

Көшен көрпе тоже сшито из синего велюра. В центре одея­ла – священный шанырак, вокруг которого вышит богатый орнамент. Общая лоскутная мозаика украшена узором сынық мүйіз, олицетворяющим богатство казахов, пасущих скот. А по четырем углам на ткани зеленого цвета вышиты орлы, символизирующие свободный полет и благополучие.