Праздник, рожденный степью

Живописное плато Каркара стало местом проведения фестиваля «Қымызмұрындық-2026»
В Кегенском районе на фоне заснеженных горных вершин вырос этноаул из более чем сотни белоснежных юрт. Тысячи гостей из разных регионов страны, а также из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана и Узбекистана съехались на древний праздник, знаменующий появление первого кумыса после выхода табунов на летние пастбища. В этом году фестиваль посвятили 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия Альмерека Жаншыкулы.
От имени Главы государства участников праздника приветствовал советник Президента РК Малик Отарбаев. Он передал самые теплые пожелания Касым-Жомарта Токаева, отметив, что сохранение национальных ценностей и популяризация исконных традиций остаются одним из важных направлений государственной политики.
– Праздник «Қымызмұрындық» будет способствовать укреплению преемственности поколений. Каждый обычай и каждая традиция Великой степи несут глубокий воспитательный смысл и являются важной частью национальной идентичности. Сохранение этого бесценного наследия, переданного нам предками, его обновление в соответствии с требованиями времени и широкая популяризация, как неоднократно подчеркивал Президент, являются нашей общей задачей. Сегодня в производстве кумыса внедряются новые технологии, расширяются возможности его хранения, переработки и продвижения на рынок. Это наглядный пример гармоничного сочетания традиций и современных инноваций, – отметил Малик Отарбаев.
Советник Президента РК также подчеркнул, что курс на построение Справедливого Казахстана также основан на принципе преемственности поколений.
– Особую символичность нынешнему фестивалю придает то, что он проходит в год 368-летия Альмерека Жаншыкулы. На священной земле Каркары организованы поминальный ас и республиканские соревнования по национальным видам спорта. Уверен, что эти мероприятия являются ярким воплощением курса, определенного Президентом, по укреплению национальной идентичности, сохранению исторического наследия и возрождению традиций. Радует, что «Қымызмұрындық» возрождается во многих регионах нашей страны, – сказал Малик Отарбаев.
С приветственным словом к участникам праздника обратился и аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, фестиваль проводится уже пятый год подряд и за это время стал одним из самых значимых этнокультурных событий региона. В 2026-м «Қымызмұрындық» впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий, что стало признанием его значения далеко за пределами области.
По традиции одним из самых зрелищных представлений фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта. Большой интерес зрителей вызвал конкурс «Қошқар көтеру». За победу в республиканском турнире по казахской борьбе «Түйе палуан» боролись победители и призеры мировых первенств, участники турнира «Қазақстан барысы» Саят Шамшиев, Мади Едилбаев и другие известные спортсмены. Также на фестивале прошли соревнования по армрестлингу, тоғызқұмалақ, перетягиванию каната, шахматам и силовому многоборью «Толағай». В соревнованиях «Алыптар сайысы» участники демонстрировали богатырскую силу и мастерство в метании копья, сгибании металлических прутьев, переноске тяжелых камней, упражнениях со 100-килограммовым бревном и буксировке 500-килограммовой повозки.
Перед самым ожидаемым событием фестиваля – конными скачками – зрители стали свидетелями не менее захватывающего действа – прогона тысячного табуна лошадей. Победитель в аламан-байге (32 км) – Сайлау Нурислам (Алматинская область), который и стал обладателем автомобиля JETOUR. В топ-байге (20 км) победил Мелс Избасар (Алматинская область), ему подарили автомобиль CHERY. В құнан-байге первым был Нурсултан Бектуров (Кыргызстан), он уедет домой на новеньком автомобиле JAC. Остальные призеры скачек получили крупные денежные премии.
Сегодня Алматинская область последовательно развивает туристическую отрасль, сочетая богатое природное наследие и историко-культурные ценности. Как уверены организаторы, плато Каркара, где проходит фестиваль, уже стало узнаваемым туристическим брендом региона наряду с Чарынским каньоном, озерами Кольсай и Каинды.