Праздник, рожденный степью

Традиции
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Живописное плато Каркара стало местом проведения фестиваля «Қымызмұрындық-2026»

фото автора

В Кегенском районе на фоне заснеженных горных вершин вырос этноаул из более чем сот­ни белоснежных юрт. Тысячи гостей из разных регионов страны, а также из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана и Узбекистана съехались на древний праздник, знаменующий появление первого кумыса после выхода табунов на летние пастбища. В этом году фестиваль посвятили 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия ­Альмерека Жаншыкулы.

От имени Главы государства участников праздника приветствовал советник Президента РК Малик Отарбаев. Он передал самые теплые пожелания ­Касым-Жомарта Токаева, отметив, что сохранение национальных ценностей и популяризация исконных традиций остаются одним из важных направлений государственной политики.

– Праздник «Қымызмұрын­дық» будет способствовать укреп­лению преемственности поколений. Каждый обычай и каждая традиция Великой степи несут глубокий воспитательный смысл и являются важной частью нацио­нальной идентичности. Сохранение этого бесценного наследия, переданного нам предками, его обновление в соответствии с требованиями времени и широкая популяризация, как неоднократно подчеркивал ­Президент, являются нашей общей задачей. Сегодня в производстве кумыса внедряются новые технологии, расширяются возможности его хранения, переработки и продвижения на рынок. Это наглядный пример гармоничного сочетания традиций и современных инноваций, – отметил Малик Отарбаев.

Советник Президента РК также подчеркнул, что курс на построе­ние Справедливого Казахстана также основан на принципе преем­ственности поколений.

– Особую символичность нынешнему фестивалю придает то, что он проходит в год 368-летия Альмерека Жаншыкулы. На священной земле Каркары организованы поминальный ас и республиканские соревнования по национальным видам спорта. Уверен, что эти мероприятия являются ярким воплощением курса, определенного Президентом, по укреплению национальной идентичности, сохранению исторического наследия и возрождению традиций. Радует, что «Қымызмұрындық» возрождается во многих регионах нашей страны, – сказал Малик Отарбаев.

С приветственным словом к участникам праздника обратился и аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, фестиваль проводится уже пятый год подряд и за это время стал одним из самых значимых этнокультурных событий региона. В 2026-м «Қымызмұрындық» впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий, что стало признанием его значения далеко за пределами области.

По традиции одним из самых зрелищных представлений фес­тиваля стали соревнования по нацио­нальным видам спорта. Большой интерес зрителей вызвал конкурс «Қошқар көтеру». За победу в республиканском турнире по казахской борьбе «Түйе палуан» боролись победители и призеры мировых первенств, участники турнира «Қазақстан барысы» Саят Шамшиев, Мади Едилбаев и другие известные спортсмены. Также на фестивале прошли соревнования по армрестлингу, тоғызқұмалақ, перетягиванию каната, шахматам и силовому многоборью «Толағай». В соревнованиях «Алыптар сайысы» участники демонстрировали богатырскую силу и мастерство в метании копья, сгибании металлических прутьев, переноске тяжелых камней, упражнениях со 100-кило­граммовым бревном и буксировке 500-килограммовой повозки.

Перед самым ожидаемым событием фестиваля – конными скачками – зрители стали свидетелями не менее захватывающего действа – прогона тысячного табуна лошадей. Победитель в аламан-байге (32 км) – Сайлау Нурислам (Алматинская область), который и стал обладателем автомобиля JETOUR. В топ-байге (20 км) победил Мелс Избасар (Алматинская область), ему подарили автомобиль CHERY. В құнан-байге первым был Нурсултан Бектуров (Кыргызстан), он уедет домой на новеньком автомобиле JAC. Остальные призеры скачек получили крупные денежные премии.

Сегодня Алматинская область последовательно развивает турис­тическую отрасль, сочетая богатое природное наследие и историко-культурные ценности. Как уверены организаторы, плато Каркара, где проходит фестиваль, уже стало узнаваемым туристическим брендом региона наряду с Чарынским каньо­ном, озерами Кольсай и Каинды.

#туризм #фестиваль #плато Каркара #Қымызмұрындық2026

Популярное

Все
Преступный бизнес на Маркаколе
Золото из Праги
На Кубке мира по гребле
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
Общее дело семьи Томановых
Бронза «Актобе»
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Отличилась молодежь
Степные сюжеты на берегах Невы
Литература как провайдер национального кода
Алматы – город туристов
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Онлайн-маршрут в школу
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Гвардейцы говорят по-казахски
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в обл…
Победили Ханторы и Торыкыз
Рождение диалога
Душа народа – в струнах домбры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]