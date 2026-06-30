Праздник, рожденный степью

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В Кегенском районе на фоне заснеженных горных вершин вырос этноаул из более чем сот­ни белоснежных юрт. Тысячи гостей из разных регионов страны, а также из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана и Узбекистана съехались на древний праздник, знаменующий появление первого кумыса после выхода табунов на летние пастбища. В этом году фестиваль посвятили 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия ­Альмерека Жаншыкулы.

От имени Главы государства участников праздника приветствовал советник Президента РК Малик Отарбаев. Он передал самые теплые пожелания ­Касым-Жомарта Токаева, отметив, что сохранение национальных ценностей и популяризация исконных традиций остаются одним из важных направлений государственной политики.

– Праздник «Қымызмұрын­дық» будет способствовать укреп­лению преемственности поколений. Каждый обычай и каждая традиция Великой степи несут глубокий воспитательный смысл и являются важной частью нацио­нальной идентичности. Сохранение этого бесценного наследия, переданного нам предками, его обновление в соответствии с требованиями времени и широкая популяризация, как неоднократно подчеркивал ­Президент, являются нашей общей задачей. Сегодня в производстве кумыса внедряются новые технологии, расширяются возможности его хранения, переработки и продвижения на рынок. Это наглядный пример гармоничного сочетания традиций и современных инноваций, – отметил Малик Отарбаев.

Советник Президента РК также подчеркнул, что курс на построе­ние Справедливого Казахстана также основан на принципе преем­ственности поколений.

– Особую символичность нынешнему фестивалю придает то, что он проходит в год 368-летия Альмерека Жаншыкулы. На священной земле Каркары организованы поминальный ас и республиканские соревнования по национальным видам спорта. Уверен, что эти мероприятия являются ярким воплощением курса, определенного Президентом, по укреплению национальной идентичности, сохранению исторического наследия и возрождению традиций. Радует, что «Қымызмұрындық» возрождается во многих регионах нашей страны, – сказал Малик Отарбаев.

С приветственным словом к участникам праздника обратился и аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, фестиваль проводится уже пятый год подряд и за это время стал одним из самых значимых этнокультурных событий региона. В 2026-м «Қымызмұрындық» впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий, что стало признанием его значения далеко за пределами области.

По традиции одним из самых зрелищных представлений фес­тиваля стали соревнования по нацио­нальным видам спорта. Большой интерес зрителей вызвал конкурс «Қошқар көтеру». За победу в республиканском турнире по казахской борьбе «Түйе палуан» боролись победители и призеры мировых первенств, участники турнира «Қазақстан барысы» Саят Шамшиев, Мади Едилбаев и другие известные спортсмены. Также на фестивале прошли соревнования по армрестлингу, тоғызқұмалақ, перетягиванию каната, шахматам и силовому многоборью «Толағай». В соревнованиях «Алыптар сайысы» участники демонстрировали богатырскую силу и мастерство в метании копья, сгибании металлических прутьев, переноске тяжелых камней, упражнениях со 100-кило­граммовым бревном и буксировке 500-килограммовой повозки.

Перед самым ожидаемым событием фестиваля – конными скачками – зрители стали свидетелями не менее захватывающего действа – прогона тысячного табуна лошадей. Победитель в аламан-байге (32 км) – Сайлау Нурислам (Алматинская область), который и стал обладателем автомобиля JETOUR. В топ-байге (20 км) победил Мелс Избасар (Алматинская область), ему подарили автомобиль CHERY. В құнан-байге первым был Нурсултан Бектуров (Кыргызстан), он уедет домой на новеньком автомобиле JAC. Остальные призеры скачек получили крупные денежные премии.

Сегодня Алматинская область последовательно развивает турис­тическую отрасль, сочетая богатое природное наследие и историко-культурные ценности. Как уверены организаторы, плато Каркара, где проходит фестиваль, уже стало узнаваемым туристическим брендом региона наряду с Чарынским каньо­ном, озерами Кольсай и Каинды.