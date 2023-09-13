Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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После этого премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета, сообщило агентство Киодо.

Затем сформируется новый кабинет министров, после чего он пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.

В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.