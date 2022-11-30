В ожидании «бесплатной» помощи

Помнится, когда народ устроил очередной словесный бунт по поводу внедрения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования, с высоких трибун неустанно толковали о том, что это единственный путь повысить качество медуслуг. Мол, увеличится финансирование, расширится и список бесплатно предоставляемой помощи. Но главный эффект, который ждали казах­станцы от реформы, – снижение очередности к специалистам. Ведь, помимо всего прочего, населению обещали и увеличение медперсонала в стационарах и поликлиниках. И что же мы видим на деле?

С 2019 по 2021 год действия ОСМС финансирование сферы здравоохранения страны выросло более чем вдвое: с 1 трлн до 2,2 трлн тенге. Вот так эффект! Это помогло государственным клиникам произвести настоящее техническое перевооружение. В поликлиниках и больницах по­явились новые аппараты, способные проводить диагностику и делать операции, которые ранее, к примеру костанайцам, были недоступны.

Спору нет, за последние пару лет медицина шагнула далеко вперед. Но! Качество обслуживания по-прежнему оставляет желать лучшего. Особенно предательски в этом плане выглядят поликлиники, где все так же собираются целые коридоры больных, жаждущих получить гарантированный объем медицинской помощи. Но об этом чуть позже.

Начнем с другого, на мой взгляд, удивительного. Утром одного из понедельников у мужа поднялась температура – 39,2. Звоним в поликлинику, чтобы вызвать врача. Девушка на том конце провода прелестным голосом вещает о том, что вызовов крайне много, поэтому нужно выпить жаропонижающее и добраться до поликлиники самостоятельно.

Ну что ж, ок. Действуем по инструкции. Пьем парацетамол, через 20 минут эффекта 0, через час – минус 1 градус. Вновь набираем заветный номер. После небольшой словесной перепалки вызвать врача все же удается. По уже сложившейся традиции во время визита доктор взял анализ на ковид и настоятельно рекомендовал идти на прием в среду лишь в том случае, если тест окажется отрицательным, а узнать это можно в регистратуре по уже известному нам номеру.

Наступила среда. Звоним. То, что мы услышали в ответ, поверг­ло в шок. «Мы такую информацию не даем», – отрезала диспетчер. Вот те на! И как прикажете быть? Обзвонив еще несколько номеров и наткнувшись на ту же стену непонимания, муж отправился в поликлинику. На месте ему выдали дополнительный талон к терапевту. И потянулись нескончаемые часы ожидания... В общей сложности муж просидел в очереди 4 часа 50 минут! Вскоре стало понятно, что врачей в поликлинике не хватает, и терапевт ведет прием пациентов сразу с двух участков. Вот только больным от этого никак не легче. И где же обещанные специалисты и незамедлительный доступ к ним?

То же самое можно сказать и о доступе к оборудованию. Ушедшим летом мне назначили электроэнцефалографию (ЭЭГ) сосудов головного мозга, но предупредили, что с анализом придется немного подождать, поскольку аппарат загружен, и как только появится запись, мне непременно позвонят. К слову, не звонили до сих пор.

Говорит ли это о провале реформы в сфере здравоохранения? Сложно сказать, ведь, по сути, времени прошло не так уж и много. Но недавнее заявление депутата Конурова о необходимости вернуться к государственной медицине дает пищу для размышлений...

А может, и не стоит совсем отказываться от ОСМС, а просто расширить ее возможности? Например, сделать систему внесенных граж­данами платежей накопительной и позволить им пользоваться страховкой в любых медицинских учреждениях региона, максимально расширив список поставщиков услуг в рамках ОСМС. Ведь это в итоге не только разгрузит госполиклиники, но и сделает диагностику более доступной и оперативной.