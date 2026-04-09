В память о подвиге «Кедра»

Космос
3
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В Президентском центре РК открылась архивно-иллюстративная выставка «Поехали! 65 лет назад», посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина в космос и 25-летию космического туризма. Экспозиция организована при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Музея истории космодрома Байконур. В мероприятии приняли участие представители госорганов, дипломатического корпуса, работники предприятий в сфере космической деятельности, депутаты Парламента РК, преподаватели и студенты.

фото Игоря Бургандинова

Цель выставки – проследить историческую преемственность от первого полета человека в космос до становления и развития современной космической отрасли Казахстана, а также содействовать популяризации космического наследия страны и освещению 25-летия коммерческого космического туризма как примера инновационного развития отрасли.

12 апреля – особый день в истории нашей страны. Именно казахская земля в этот день в 1961 году отправила к звездам Юрия Гагарина с позывным «Кедр», именно здесь прозвучало то самое «Поехали!», оповестившее весь мир о начале космической эры.

Экспозиция включает порядка 30 артефактов и более 60 архив­ных материа­лов, среди которых – летная перчатка 72-го (и последнего) космонавта СССР, первого в истории казахстанца, покорившего космос, – Тохтара Аубакирова; флаг Казах­стана, побывавший в космосе с Народным Героем РК Айдыном Аимбетовым.

У экспозиции два тематичес­ких раздела. «Первый шаг в бескрайний космос» демонстрирует всемирную значимость первого полета Юрия Гагарина, обозначившего новую эпоху в освоении космоса. Раздел «Казахстан и космос» представлен материалами о развитии космической отрасли нашей республики, в его основе – достижения казахстанских космонавтов Тохтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова. Здесь же упомянут полет первого космического туриста – американского миллиардера Денниса Тито.

– 12 апреля человечество отмечает эпохальную дату – 65-летие первого полета человека в космос. Полет Юрия Гагарина стал величайшим символом научного прогресса и беспрецедент­ным прорывом в познании пределов человеческих возможностей. Глубоко символично, что юбилейный для космонавтики год совпал с 35-летием нашей независимости. В далеком
1991-м символический старт суверенитету Казахстана дал полет первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова, 80-летний юбилей которого мы также отметим в 2026-м. В этом году исполнилось бы 75 лет и другому прославленному казахстанскому космонавту Талгату Мусабаеву, – говорила директор Президентского цент­ра РК Бакытжан Темирболат.

Особым гостем выставки стала почетный гражданин Байконура, лауреат премии Союза журналис­тов РК Сара Нургалиева. Сара Кабиевна с ностальгией поведала, что ей, как журналисту, посчастливилось собственными глазами увидеть старты всех трех казахстанских космонавтов.

– Сегодняшняя выставка – дань уважения людям, которые проложили дорогу в космос. Для меня эта тема – настоящий источник вдохновения, потому что это голос Вселенной, звучащий с земли Казахстана, это желание показать значимость и необходимость освоения космоса, желание поддержать и сохранить дарованный нашей стране самой судьбой легендарный Байконур, – отметила она.

Сара Нургалиева подарила Президентскому центру несколько своих книг на казахском, русском и английском языках. Автор особо подчеркнула: в этих книгах – самые светлые чувства, самое глубокое почтение к сакральному мес­ту – Байконуру.

– Мое жизненное кредо – защищать Байконур. Чтобы понять его, там нужно жизнь прожить, и только тогда приходит осознание – перед космосом все равны, – заключила Сара Кабиевна.

Популярное

Все
От практики – к профессии
Рассмотрены перспективные направления
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Новая роль востоковедения
Маленький герой Марса
Основа инновационного развития
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Как формировалась воинская элита
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Все дороги ведут в храм
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Результат слаженной командной работы
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

NASA опубликовало первый снимок Земли с новой лунной миссии
SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории
Полное лунное затмение года произойдет 3 марта
Ученые предупредили об опасном явлении на Земле

