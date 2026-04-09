В память о подвиге «Кедра»
В Президентском центре РК открылась архивно-иллюстративная выставка «Поехали! 65 лет назад», посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина в космос и 25-летию космического туризма. Экспозиция организована при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Музея истории космодрома Байконур. В мероприятии приняли участие представители госорганов, дипломатического корпуса, работники предприятий в сфере космической деятельности, депутаты Парламента РК, преподаватели и студенты.