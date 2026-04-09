Цель выставки – проследить историческую преемственность от первого полета человека в космос до становления и развития современной космической отрасли Казахстана, а также содействовать популяризации космического наследия страны и освещению 25-летия коммерческого космического туризма как примера инновационного развития отрасли.

12 апреля – особый день в истории нашей страны. Именно казахская земля в этот день в 1961 году отправила к звездам Юрия Гагарина с позывным «Кедр», именно здесь прозвучало то самое «Поехали!», оповестившее весь мир о начале космической эры.

Экспозиция включает порядка 30 артефактов и более 60 архив­ных материа­лов, среди которых – летная перчатка 72-го (и последнего) космонавта СССР, первого в истории казахстанца, покорившего космос, – Тохтара Аубакирова; флаг Казах­стана, побывавший в космосе с Народным Героем РК Айдыном Аимбетовым.

У экспозиции два тематичес­ких раздела. «Первый шаг в бескрайний космос» демонстрирует всемирную значимость первого полета Юрия Гагарина, обозначившего новую эпоху в освоении космоса. Раздел «Казахстан и космос» представлен материалами о развитии космической отрасли нашей республики, в его основе – достижения казахстанских космонавтов Тохтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова. Здесь же упомянут полет первого космического туриста – американского миллиардера Денниса Тито.

– 12 апреля человечество отмечает эпохальную дату – 65-летие первого полета человека в космос. Полет Юрия Гагарина стал величайшим символом научного прогресса и беспрецедент­ным прорывом в познании пределов человеческих возможностей. Глубоко символично, что юбилейный для космонавтики год совпал с 35-летием нашей независимости. В далеком

1991-м символический старт суверенитету Казахстана дал полет первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова, 80-летний юбилей которого мы также отметим в 2026-м. В этом году исполнилось бы 75 лет и другому прославленному казахстанскому космонавту Талгату Мусабаеву, – говорила директор Президентского цент­ра РК Бакытжан Темирболат.

Особым гостем выставки стала почетный гражданин Байконура, лауреат премии Союза журналис­тов РК Сара Нургалиева. Сара Кабиевна с ностальгией поведала, что ей, как журналисту, посчастливилось собственными глазами увидеть старты всех трех казахстанских космонавтов.

– Сегодняшняя выставка – дань уважения людям, которые проложили дорогу в космос. Для меня эта тема – настоящий источник вдохновения, потому что это голос Вселенной, звучащий с земли Казахстана, это желание показать значимость и необходимость освоения космоса, желание поддержать и сохранить дарованный нашей стране самой судьбой легендарный Байконур, – отметила она.

Сара Нургалиева подарила Президентскому центру несколько своих книг на казахском, русском и английском языках. Автор особо подчеркнула: в этих книгах – самые светлые чувства, самое глубокое почтение к сакральному мес­ту – Байконуру.

– Мое жизненное кредо – защищать Байконур. Чтобы понять его, там нужно жизнь прожить, и только тогда приходит осознание – перед космосом все равны, – заключила Сара Кабиевна.