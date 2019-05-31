В Париже площадь назовут в честь принцессы Дианы

Площадь в столице Франции назовут в честь принцессы Дианы. Как пишет газета Le Monde, специальная комиссия собиралась по этому поводу еще в середине апреля. Решение о присвоении названия планируется утвердить 11 июня, сообщает Iz.ru
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Речь идет о площади возле моста Альма в Париже, расположенной недалеко от места, где погибла британская принцесса. В данный момент там стоит копия факела статуи свободы в Нью-Йорке.
Это место планировалось назвать в честь оперной певицы Марии Каллас, но после автокатастрофы, в которой погибла Диана, на площадь стали приходить туристы, желающие почтить ее память.
Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в ночь на 31 августа 1997 года. Машина, в которой ехала супруга принца Чарльза, на большой скорости врезалась в стену тоннеля под мостом. Сопровождавший Диану кинопродюсер Доди аль-Файед и водитель автомобиля погибли на месте. Сама принцесса позже умерла в больнице.