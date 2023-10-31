В партии AMANAT рассмотрели проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы

По итогам расширенного собрания фракции партии AMANAT в Мажилисе, депутаты рассмотрели проекты законов «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы»

Фото: Ж. Жумабеков

В них учтена реализация послания президента и его предвыборной программы, а также предвыборной программы партии AMANAT.

Перед началом мероприятия депутаты почтили память погибших горняков на шахте имени Костенко минутой молчания.

Открывая заседание, руководитель фракции AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что особое внимание депутаты уделили исполнению социальных обязательств государства перед населением, в том числе по индексации заработных плат и пенсий, повышению пособий, обеспечению медицинской помощи и другим приоритетам.

Далее выступил заместитель ремьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Так, расходы республиканского бюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 24 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов планируются в размере 16,1 трлн тенге.

«Проект бюджета был составлен с учетом реализации послания главы государства и его предвыборной программы, а также дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии AMANAT. Эта работа находится на особом контроле Правительства. При непосредственном участии мажилисменов на более насущные вопросы были заново перераспределены 2,4 трлн тенге. Это была очень кропотливая и систематическая работа. На развитие регионов на 2024-2026 годы предусмотрено 7 трлн тенге», – сказал вице-премьер.

Ерулан Жамаубаев добавил, что на реализацию нацпроекта «Модернизация здравоохранения на селе» предусмотрено 2,4 трлн тенге, до 2025 года планируется строительство 655 объектов здравоохранения и модернизация 32 межрайонных больниц. Для нацпроекта «Комфортная школа» будет выделено 1,7 трлн тенге, эти деньги пойдут на строительство 369 школ.

Депутат Мажилиса, член фракции AMANAT Мархабат Жайымбетов сообщил, что в ходе работы над проектом бюджета парламентариями было направлено более 200 запросов для получения дополнительных сведений от государственных органов. Также депутаты внесли в законопроекты порядка 300 корректировок.

«Вместе с тем, продолжается тенденция покрытия расходов бюджета за счет увеличения бюджетного дефицита и трансфертов из Национального фонда. В следующем году планируется привлечь из Нацфонда 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге», – сказал народный избранник.

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов обратил внимание на важность рационального и эффективного использования средств Национального фонда.

«Глава государства неоднократно поручал правительству сократить трансферты из Нацфонда и не решать всё время проблему дефицита бюджета за счет его средств. Резервы для пополнения доходной части надо искать через оптимизацию неэффективных расходов во всех секторах экономики. Со следующего года начнет работать программа «Нацфонд - детям». Теперь любая информация о выделении денег из Нацфонда будет остро восприниматься родителями детей, претендующих на выплаты. Это будет очень чувствительный вопрос и к нему надо подходить очень аккуратно», – сказал он.

Председатель AMANAT обратил внимание на то, что трагедия в Караганде вновь демонстрирует проблемы с обеспечением промышленной безопасности. Для решения проблемы в предвыборной программе партии предусмотрено усиление ответственности работодателя за нарушение норм безопасности, обязательное страхование жизни и здоровья всех работников вредных и опасных производств, а также повышение стандартов по охране труда. Теперь Правительству надо уделить особое внимание реализации этих мер на практике с учетом выделения соответствующего финансирования.

Также председатель партии подчеркнул, что главный приоритет при рассмотрении проекта бюджета – качественное исполнение обещаний, данных гражданам.

«Депутаты внесли в законопроект поправки на 1,7 трлн тенге. В этом году можно сказать, побили рекорд. Бюджетные средства предназначены для своевременного и качественного выполнения мер, заложенных в послании главы государства, предвыборной программе президента и предвыборной программе партии. Это наша с правительством совместная ответственность перед народом», – резюмировал Ерлан Кошанов.

На собрании фракции также выступили депутаты Мажилиса Ерлан Саиров, Марат Башимов, Кайрат Балабиев, Юлия Кучинская, Вера Ким и другие. Народные избранники задали ряд вопросов представителям Правительства и получили исчерпывающие ответы.