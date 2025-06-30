Парламент Казахстана подвел итоги очередной сессии
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Третья парламентская сессия завершена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
Как отмечается, проведена масштабная законодательная работа, направлено более сотни депутатских запросов. Сенаторы активно встречались с гражданами, в том числе во время выездов в регионы.
Всё это — часть системной работы, цель которой — эффективная реализация реформ Главы государства и повышение качества жизни граждан, отметили в пресс-службе.
Итоги в цифрах - на слайдах.