Третья парламентская сессия завершена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, проведена масштабная законодательная работа, направлено более сотни депутатских запросов. Сенаторы активно встречались с гражданами, в том числе во время выездов в регионы.

Всё это — часть системной работы, цель которой — эффективная реализация реформ Главы государства и повышение качества жизни граждан, отметили в пресс-службе.

Итоги в цифрах - на слайдах.