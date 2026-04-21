В Павлодарской области открыты новые пожарные посты

В торжественной церемонии открытия объекта принял участие министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов. Новое подразделение оснащено современной техникой, включая автоцистерны и вспомогательное оборудование, есть комнаты отдыха и психологической разгрузки, диспетчерская, спальные и душевые помещения. Помимо Солнечного, новый пост обеспечит защиту и населенных пунк­тов Сарыкамысского сельского округа с населением более 8 тыс. человек.

Второй новый объект – это 168-й пост «Ауыл құтқарушылары» – также в сельской зоне Экибастуза. Он стал седьмым открытым в регионе по общереспубликанскому проекту. Пост обеспечит оперативную противопожарную защиту сразу трех населенных пунктов – Карасор, Кудайколь и Кулаколь, где проживают порядка 900 человек. Подразделение полностью оснащено всем необходимым: автоцистерной, пожарно-техническим оборудованием, боевой одеждой и средствами связи, имеет бытовые зоны и помещения для отдыха.

А в павлодарском пригородном поселке Атамекен после модернизации была открыта пожарная часть, которая обеспечивает безо­пасность ряда сел с населением порядка 16 тыс. человек и 23 объек­тами экономики. Капитальная реконструкция здесь проходила впервые за 40 лет. Помимо прочего, в Атамекене появился новый тренировочный центр с профессиональным спортивным залом Batyr team, скалодромом и учебно-тренировочной башней, баскетбольная площадка. Дополнительно построен новый ангар, а парк техники пополнился специализированным транспортом, включая высокопроходимые автомобили, вездеходы и водную технику.

В ходе поездки в область министр посетил еще и пожарную часть № 4 Павлодара, где встретился со сборной по пожарно-спасательному спорту, рукопашному бою и недавно созданной хоккейной командой областного департамента по ЧС. На павлодарской Аллее спасателей прошла церемония возложения цветов в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Министр также вручил спасателям ключи от новой современной техники и посетил авиационный отряд АО «Казавиаспас».