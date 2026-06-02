Токаев поручил создать благоприятную инвестиционную среду для Alatau City

Глава государства назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Особенно это важно в тех областях, где национальное регулирование объективно отстает от передовых практик. Запуск данной работы – ключ к ускоренному и передовому росту. Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски. Это не просьба, не совет, это – конкретное поручение», - подчеркнул Глава государства.
Как он отметил, города с особым правовым статусом перехватывают лидерство, активно и смело привлекая глобальный капитал. Защита зарубежных инвестиций, оказание услуг по принципу «единого окна», обеспечение прозрачности условий и неизменности гарантий государством являются насущными и первостепенными задачами.
«Необходимо обеспечить качественную организацию процессов и сформировать устойчивую экосистему для масштабирования притока инвестиций. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно привлечь пул крупных инвесторов, создав для них благоприятную среду и развитую экосистему. Конечно, это масштабный процесс. Поэтому важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях: IT-секторе, промышленности, транспорте и логистике, туризме, медицине, образовании», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что отечественный бизнес должен стать полноправным участником развития города.
«Как мне доложили, на сегодняшний день уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около двух триллионов тенге и созданием свыше 50 тысяч рабочих мест. В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли. Особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем.
Это имеет принципиальное значение, поскольку опыт таких городов, как Шэньчжэнь, показывает, что в первые 10 лет большая часть инвестиций в его развитие составляли внутренние, а не иностранные вложения. Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай, Сингапур – во всех этих случаях государство выступало первым инвестором, создавая базовую инфраструктуру. Тем самым запускался устойчивый инвестиционный цикл, когда для бизнеса снижались риски и создавались предсказуемые условия», - отметил Глава государства.
«В целом, такой инвестиционный подход можно считать вполне обоснованным и рациональным. Государственные инвестиции в инфраструктуру притягивают частный капитал, который, в свою очередь, генерирует налоговые поступления и создает новую инфраструктуру, затем цикл повторяется, но уже в гораздо большем масштабе. Попытка переложить бремя первоначальных инвестиций в базовую инфраструктуру на частный сектор снижает инвестиционную привлекательность проектов, приводит к возникновению монопольных структур с завышенными тарифами, что, в конечном счете, препятствует развитию.
В этой связи правительству поручается обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города на начальном этапе. Другого пути нет. Если потребуется, целесообразно предоставить городу Алатау дополнительные лимиты и право осуществления государственного заимствования до формирования устойчивой доходной базы. При этом, разумеется, использование каждого бюджетного тенге должно носить строго инвестиционный характер и жестко увязываться с долгосрочным развитием города», - подчеркнул Глава государства.