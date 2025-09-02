В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета

Президент,Китай
93

В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин

Фото: пресс-служба президента РК

В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.

Также ожидается, что Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая и посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.

#Токаев #Пекин #казахско-китайский Деловой совет

Популярное

Все
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

В Тяньцзине завершился саммит ШОС
Токаев поддержал идею создания Банка развития ШОС
Президент призвал к реформированию ООН
Глава государства принял участие в саммите «ШОС плюс»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]