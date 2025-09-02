В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин

Фото: пресс-служба президента РК

В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.

Также ожидается, что Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая и посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.