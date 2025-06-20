В уютном зале Qyzylzhar Creative Center состоялось важное для всей области событие – торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Государственный язык и средства массовой информации». Организатор – управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО – поставил перед собой цель не просто отметить лучших, но и вдохновить весь медиасектор региона на активное участие в продвижении государственного языка.

фото акимата СКО

Конкурс был призван не только поддержать журналистов, работающих на казахском языке, но и актуализировать темы языка в современном медиапространстве. Через статьи, телесюжеты и радиопрограммы участники говорили о самом важном – о роли государственного языка в жизни общества, его мес­те в сферах культуры и образовании, повседневной жизни.

В номинации «Лучшая статья» победил старший корреспондент газеты «Qyzyljar nury» Самрат Кускенов. В своих материалах Сам­рат поднимает важную тему – ошибки на уличных вывесках и рекламных баннерах. Публикации

Кускенова не только обнажают недочеты, но и призывают к уважению казахского языка в городской среде.

Самрат также активно участ­вует в культурной жизни региона, исследует творческое наследие писателей, занимается краеведческой работой и даже издал сборник произведений Зейноллы Акимжанова, который родился и жил

в Северо-Казахстанской области. В своих­ произведениях­ он отражал жизнь и быт казахского народа, его историю и национальные ценности. Писал стихи, рассказы и поэмы, которые пользовались популярностью и имели большое влия­ние на культурное развитие региона. Был активным общественным деятелем, способствовал развитию казахской литературы и культуры в своем регионе. Его имя связывают с сохранением и популяризацией литературного наследия Северного Казахстана.

– Язык – это не просто инструмент, а душа народа, – считает Самрат Кускенов.

Главный редактор газет «Ауыл арайы» и «Сельская новь» Игилик Рахмет удос­тоен второго места. Под его руководством два издания в Жамбылском районе продолжают освещать социальные, культурные и языковые темы.

Магистр журналистики СКГУ им. М. Козыбаева, член Клуба журналистов АНК и Союза журналистов РК Диляра Сейдахметова заняла третье место. Молодая, энергичная, с академическим подходом к профессии, она уже успела завоевать признание своими креативными проектами и активным участием в жизни университета им. М. Козыбаева и СМИ.

В номинации «Лучшая теле- и радиопрограмма» лидером признан председатель Северо-Казахстанского филиала Международного общества «Қазақ тілі» Жанат Мухамеджанов. Работа в СМИ, просветительские проек­ты, курсы и акции – все это формирует­ вокруг него нас­тоящую языковую экосистему. Жанат Мухамеджанов не только говорит, но и действует: благодаря его инициативам в регионе открываются классы с казахским языком обучения, создаются обу­чающие группы и формируется новое поколение носителей языка.

Вторым стал журналист телеканала МТРК Нурасыл Ахмет: в его репортажах живет настоящая журналистика – он показывает важность языка через реальные истории.

– Я не просто снимаю репортаж – рассказываю, как язык живет в наших дворах, школах и на улицах, – делится он.

Все участники конкурса были отмечены дипломами и благодарственными письмами, а также памятными подарками. Этот жест – признание важности вклада каждого в общее дело продвижения государственного языка.

На волне интереса к языковой культуре в регионе стартовал еще один значимый проект – клуб «Речевой этикет», который открылся на базе областной науч­ной библиотеки им. С. Муканова. Его организатор – Центр обучения языкам при поддержке управления культуры – нацелен на формирование высоких стандартов речевой культуры среди управленцев и общественных деятелей.

Цель клуба – развитие языковой компетенции, что подразумевает формирование уверенной и грамотной речи на казахском языке, укрепление навыков пуб­личных выступлений и делового общения, расширение активного словарного запаса, развитие лидерских качеств через язык.

Руководитель управления культуры, развития языков и архив­ного дела Досбол Абдриисов подчеркнул, что язык должен вдохновлять, а не усложнять общение.

Клуб объединяет тех, кто стремится не просто говорить, а говорить так, чтобы быть услышанными и понятыми на государственном языке.

Конкурс «Государственный язык и СМИ» и запуск клуба «Речевой этикет» – это части единой стратегии. Это история о людях, которые не просто пишут, снимают или обучают, а формируют будущее языка.

Слово живо, пока им поль­зуются. А такие проекты, как этот конкурс и новый клуб, делают казахский язык родным и нужным каждый день, в каждом районе, в каждом доме.