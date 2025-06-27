В Петропавловске состоялся чемпионат Нацгвардии по рукопашному бою

Военное дело,Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Петропавловске завершился чемпионат Национальной гвардии МВД РК по рукопашному бою, посвящённый памяти мастера спорта международного класса капитана Азамата Нурпеисова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Турнир прошёл на базе СДЮСШОР «Жеңіс» и собрал более 100 спортсменов из всех региональных командований, Академии Национальной гвардии, а также воинских частей 6654 и 5573.

Соревнования проводились по олимпийской системе в семи весовых категориях. Победителями стали:

до 57 кг — ефрейтор Шыңғыс Айтжанов (в/ч 6556, РгК «Батыс»);

до 62 кг — сержант ЖандосУтегулов (в/ч 5517, РгК «Батыс»);

до 67 кг — рядовой Руслан Казыбай (в/ч 5517, РгК «Батыс»);

до 73 кг — рядовой Мансур Мимбулатов (в/ч 3502, РгК «Батыс»);

до 80 кг — мл. сержант КурванжанГуламдунов (в/ч 3477, РгК «Шығыс»);

до 88 кг — рядовой Алихан Сафаров (в/ч 6697, РгК «Орталық»);

до 97 кг — курсант Искандер Жайыкбаев (Академия НГ).

В общекомандном зачёте первое место завоевала команда регионального командования «Батыс», второе — Академия Национальной гвардии, третье — РК «Орталық».

С приветственным словом выступил и.о. начальника Академии полковник Александр Корнилов, отметивший высокий уровень подготовки и дух соревнований.

- Мы увидели не просто спортивные поединки, а настоящую борьбу характеров. Побеждали те, в ком ярко выражены сила духа, выносливость, решимость и воля к победе. Эти качества — основа для каждого воина. Благодарю участников, тренеров и судей за честность и дисциплину, - отметил А. Корнилов.

Особую благодарность участникам выразил отец Азамата — Ерик Нурпеисов, подчеркнув значимость сохранения памяти о сыне.

«Я благодарен каждому, кто пришёл почтить память моего сына. Его жизнь была короткой, но яркой. Он служил Родине с честью, и то, что его имя живёт в таких мероприятиях — большая честь для нашей семьи. Особая благодарность командованию Национальной гвардии и Академии за инициативу ежегодного проводить турнир в его честь».

Напомним, боксом и кикбоксингом Азамат Нурпеисов увлекся, будучи еще школьником. Целеустремленность помогла Азамату в довольно короткие сроки достичь отличных результатов. Он стал мастером спорта международного класса, многократным чемпионом и обладателем Кубка Казахстана, серебряным призером чемпионата мира в Италии (2009 год), бронзовым призером чемпионата мира в Ирландии (2011 год), чемпионом Азии в Индии (2012 год), серебряным призером чемпионата мира в Турции (2013 год). Кроме того, Азамат окончил военный институт и был офицером Внутренних войск МВД РК.

Турнир стал символом преемственности поколений и напоминанием о памяти офицера, посвятившего жизнь служению Родине.

#Спорт #чемпионат #Нацгвардия

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