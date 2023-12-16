В Пловдиве открылось почетное консульство Казахстана

Фото: МИД Казахстана

Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев посетил с официальным визитом город Пловдив, где состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана.

Почетным консулом назначен основатель и председатель правления одной из крупнейших экономических зон в юго-восточной Европе Тракийской экономической зоны Пламен Панчев.

«Подчеркнув высокий уровень отношений между нашими странами, Виктор Темирбаев отметил, что Болгария является одним из крупнейших торговых и экономических партнеров Казахстана на Балканах», - говорится в сообщении МИД РК.

По словам Темирбаева, что открытыие консульства позволит странам активизировать взаимодействие в реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, машиностроительной, нефтехимической и текстильной промышленности.

Пловдив – второй по величине город Болгарии и один из ведущих экономических и промышленных центров страны. Пловдив является одним из древнейших городов Европы и считается наиболее динамично развивающимся центром Южной Болгарии.