В поисках истины

Режиссером постановки, в основе которой – произведение классика персидско-таджикской литературы Фаридуддина Аттора, стал заслуженный дея­тель искусств Таджикистана, драматург Барзу Абдураззаков. Он считает, что спектакль, главный герой которого занят духовными поисками, непременно должен быть в репертуаре театра, работающего в древнем городе.

«Шейх Санан. Fatum» – это история человека с непростой судьбой, идущего по пути веры, любви и самопознания. Санан был великим шейхом, который обучил тысячи учеников и успешно правил страной. Но однажды все изменилось. Шейх встретил красавицу, исповедующую другую религию. Он безумно влюбился и жизнь без нее стала немыслимой. Сильное чувство приводит главного героя к борьбе серд­ца и веры.

Роль шейха Санана исполнил Али Марат. Для выпускника Казахского национального университета искусств это не первая главная роль, но, как оказалось, самая сложная.

– Работа над ролью шла непросто, – рассказывает Али Марат. – Сложно разговаривать с богом напрямую, а мой герой поступает именно так. Я долго не мог понять, как показать на сцене общение со Всевышним. Мы привыкли, что наше общение с Господом происходит через молитву, книги. Привык­ли к покорности, скромности. Мысленно общаясь с ним, мы опускаем глаза в пол. В какой-то момент пришло озарение: я понял, что надо быть смелее, иногда проявить настойчивость, что ли. Это потребовало определенных усилий.

Али Марат смог найти нужную тональность, чтобы передать душевные терзания и муки выбора своего героя. Спектакль подводит зрителя к духовным вопросам и призывает включиться в поиск смысла жизни и веры. Сбивает ли любовь человека с истинного пути или открывает ему новый мир? Ответ на этот вопрос должен дать себе каждый зритель, окунувшийся в мир страданий и страстей, кипящих на сцене.

Художественный руководитель постановки – Мадина Муратпекова, сценограф, художник по костюмам – Шухрат Абдумаликов, балетмейстер – Даулет Муратпеков, художник по свету – Даурен Самашов, хормейстер – Улжан Болатханкызы.