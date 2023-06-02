В получении взятки в 20 млн тенге подозревают чиновницу из ДГД по Астане
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Руководитель отдела Департамента государственных доходов по городу Астане, которую подозревают в коррупции, предстанет перед судом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.
Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении руководителя отдела Департамента госдоходов по Астане, которая в декабре 2022 года получила взятку в 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.
С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей.
Прокуратурой Астаны обвиняемая предана суду.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.