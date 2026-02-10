В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве проведено совещание по вопросам распространения инфекционных заболеваний. Отдельной темой рассмотрен вопрос распространения кори.

фото пресс-службы Правительства РК

По данным Министерства здравоохранения, по итогам прошлого года заболеваемость корью снизилась на 85% по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем с начала года зарегистрировано 1 951 случай кори. Наиболее высокий уровень заболеваемости в городах Астане и Алматы, а также в Жамбылской и Атырауской областях. Отмечено, что основная доля приходится на детей до 5 лет, при этом среди заболевших преобладают непривитые дети, в том числе в связи с отказами от вакцинации.

Также были заслушаны доклады заместителей акимов регионов с высоким уровнем заболеваемости корью.

Заместитель Премьер-министра подчерк­нула необходимость ежедневно анализировать эпидемиологическую ситуацию по кори в региональных штабах при акиматах, а также отметила персональную ответственность руководителей на местах.

Отдельно был рассмотрен вопрос по охвату профилактическими прививками. В ряде регионов сохраняется невыполнение целевых показателей, особенно в Мангистауской области, где охват не достигнут по всем основным видам вакцин. Подчеркнуто, что такие разрывы создают условия для распространения инфекций и требуют усиления адресной работы на уровне первичного звена.

По итогам совещания Аида Балаева поручила взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию по кори, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о важности иммунизации, прежде всего в Мангистау­ской области, сообщила пресс-служба Правительства.

