В Правительстве РК передумали вводить обязательную маркировку напитков

Цифровизация

По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков, это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей.

Фото: Kazpravda.kz

Вопросы маркировки ювелирных изделий, упакованной воды и напитков, обуви и фармацевтических товаров обсудили в НПП «Атамекен». На встрече вице-премьер – министр торговли и интеграции подвел итоги по пилотному проекту маркировки упакованной воды и сахаросодержащих напитков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства.

В проекте приняли участие порядка 13 предприятий.

«По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков, это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. По результатам обсуждения с бизнес-сообществом было принято решение о нецелесообразности введения обязательной маркировки внутри страны», – сказал Серик Жумангарин.

Пресс-служба Правительства напомнила, что одной из основных целей внедрения системы цифровой маркировки товаров была борьба с теневым импортом. По данным статистики, импорт обуви в Казахстан увеличился на 34,8 % – с 39,5 млн пар в 2019 году до 53,2 млн пар в 2021 году. По данным КГД МФ РК, сумма уплаты таможенных пошлин и налогов от ввоза обуви в 2021 году выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 30 млрд тг (в 2019 г. – 14,5 млрд тг).

За 8 месяцев 2022 г. сумма уплаты таможенных пошлин и налогов составила 14 млрд тг.

«Налоговые поступления от розничной торговли обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах выросли почти в 2,9 раза с 2,7 млрд тг в 2019 году до 7,9 млрд тг в 2021 году. За 8 месяцев 2022 года налоговые поступления составили 6,8 млрд тг.

Стоит отметить, что на сегодняшний день маркировка работает не в полной мере, с учетом послаблений для бизнеса», – сообщается на сайте премьера.

Также отмечается, что по вопросам маркировки обуви и фармацевтической продукции будет проведена отдельная встреча.

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