В Правительстве РК решили, когда начнут работать гостиницы и кафе

Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Так, с 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.
С 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность:
- гостиничных комплексов;
- объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест;
- объектов общественного питания функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями.
С 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.
С 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.
Также были рассмотрены вопросы вывоза казахстанцев из-за рубежа.
По итогам совещания заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.