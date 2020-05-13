В Правительстве РК решили, когда начнут работать гостиницы и кафе

Экономика
4680
Фото: primeminister.kz
Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Так, с 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.

С 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность:

- гостиничных комплексов;

- объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест;

- объектов общественного питания функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями.

С 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

С 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.



Также были рассмотрены вопросы вывоза казахстанцев из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Портреты на стекле
Бронзовый танец с лентой
Две победы на старте
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Трансформация экономики через потенциал институтов развития…
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въ…
Аквакультура – важный драйвер экономики
«На пустом месте накручивают» – проблему ценовых накруток п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]