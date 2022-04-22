​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау

Городу Капшагаю чуть более полувека. Родившись на неухоженных, вызженных солнечными лучами и пронизанных всеми ветрами берегах, он каждой улочкой своей, каждой мыслью и новостройкой

был связан с рукотворным морем.

В том числе и в спортивных увлечениях, накрепко адаптированных к большой волне и жгучим пескам.

Переменчивые ветры Капчагая

Нет, в казахстанском парусном спорте Капчагай не был первопроходцем, у нас и до 1970 года работали яхт-клубы в нескольких городах. Ходили под парусом жители Балхаша, Каратау, Шевченко, видели яхтсменов на Самаркандском водохранилище в Темиртау. Первый яхт-клуб был организован в 50-х годах прошлого столетия работниками Балхашского металлургического комбината под руководством Михаила Демидова, который и сам с успехом выступал в чемпионатах Казахской ССР в классе яхт «Дракон».

И вполне закономерно, что именно Михаил Григорьевич Демидов позже стал основателем и руководителем Капчагайского яхт-клуба, главным тренером сборной Казахстана. Это под его началом наши ведущие яхтсмены Андрей Мудриченко из Алма-Аты, Яков Кливер из Каратау и другие очень громко заявили о себе на Спартакиаде народов СССР 1975 года, выступая на яхтах класса «Финн» и «Торнадо».

Силу этим спортсменам, навыки и мастерство дали тренер Демидов и капчагайский ветер. А в местной детской спортивной школе подрастала юная мореходная смена. Очень рано на всесоюзной арене блеснул рулевой «Летучего голландца» Сергей Бородинов, на многие годы захвативший лидерство в советском парусном спорте.

Вот что 30 июля 1978 года в статье «Дерзкий рулевой» писал «Советский спорт». Речь шла о розыгрыше Кубка СССР в Таллине:

«Возмутителем спокойствия в классе самых быстроходных яхт «Летучий голландец» стал 19-летний рулевой из Алма-Аты Сергей Бородинов. На берегу сейчас только и слышишь: «Сергей творит чудеса. С ним не могут справиться даже опытные рулевые!» Худенький скромный паренек из казахстанского города Капчагая уже выиграл третью гонку. В парусном спорте такое случается редко.

– Я сам удивляюсь такому результату, – смущенно говорит Сергей. – Видимо, сказывается помощь друзей. Саша Логунов дал мне свою старую лодку. Владимир Леонтьев – стаксель, тренеры снабдили новым парусом. Толя Маранин помог настроить лодку. Перед самыми соревнованиями дали и нового матроса. Я с Володей Козловым из Днепропетровска только один раз тренировался вместе.

Вот что значит вовремя заметить одаренного рулевого, протянуть ему руку помощи. До Кубка СССР Бородинов особыми результатами не блистал. Наибольшие его успехи – третий призер Молодежных игр и обладатель бронзовой медали последнего чемпионата Вооруженных сил».

Так в чем был главный плюс Капчагая в развитии парусного спорта? А ответ простой. Его еще в 1976 году, до главных побед во всесоюзных и международных регатах, дал корреспондент ТАСС:

«В четвертый раз на водной глади рукотворного моря проведена традиционная регата «Огни Капчагая». Большой знаток парусного спорта, главный судья соревнований Э. Ф. Кузьманов (Таллин) отметил, что у алмаатинцев большие возможности для развития парусного спорта. Ведь на Капчагайском море можно ходить на яхтах восемь месяцев в году, тогда как на Балтике – всего три. Да и ветры здесь дуют постоянно».

Ветры – это здорово. Они исправно дули в паруса капчагайским судам. Но были и минусы, вынудившие перспективнейших спортсменов Андрея Мудриченко, Якова Кливера, Сергея Бородинова уехать из Казахстана в другие края. И большую часть своих спортивных успехов даровать Москве, Еревану, Ленинграду…

Проблемы? Обычные для тех лет – отсутствие у Капчагайского яхт-клуба современных судов, на которых можно было бы тренироваться, готовиться к ответственным стартам. И даже тренер только руками разводил: «Ребят понять можно, им нужно расти»…

Бич-волей из аквапарка

А «родителем» Капшагай стал для другого вида спорта – пляжного волейбола.

…Конец 90-х годов прошлого столетия. Серьезно за бич-волей взялись Алматинская областная федерация волейбола, открытое акционерное общество «Казахтелеком», акимат города Капшагая, дирекция капшагайского аквапарка. И, естественно, Федерация волейбола Республики Казахстан, курирующая все потуги вывести наших игроков на широкую международную арену.

Что уже было сделано за несколько лет? Очень многое. На территории аквапарка оборудованы две площадки для игры, где ежегодно проводились как минимум три представительных турнира: международные соревнования «Капшагай», чемпионат и розыгрыш Кубка Казахстана. В самом городе Капшагае был открыт спортзал для занятий пляжным волейболом в зимних условиях, а наши ведущие игроки уже приняли участие в открытом первенстве Кыргызстана, летних Азиатских играх в Бангкоке и этапе Мирового тура в Москве.

Самым рьяным энтузиастом пляжного волейбола в Капшагае стал житель города Иван Иорданиди, со временем занявший пост главного тренера сборной команды Казахстана по этому виду спорта. Сначала было построено несколько площадок в местном аквапарке, затем настоящая спортивная база для развития бич-волея на берегу водохранилища…

Мне посчастливилось побывать со сборной Казахстана на двух этапах Азиатского тура в таиландских городах Транге и Сонгхла. Тогда, на заре развития пляжного волейбола, спортивных журналистов возили буквально на все соревнования, проходившие на Капчагайском море, информационная поддержка виду спорта была колоссальная, а когда у волейболистов пошли приличные результаты, у представителей СМИ появилась возможность сопровождать их и на международные турниры.

И вот в Таиланде Иван Иорданиди делился со мной своими идеями, планами, надеждами. В первые годы у нас была одна ведущая пара, профессионально занимавшаяся только пляжным вариантом волейбола и выигравшая почти все республиканские турниры подряд. Это были земляки Иорданиди – капчагайцы Евгений Машебин и Олег Аристархов. Остальные участники таких турниров – игроки классического волейбола, ведущие игроки, но посещающие аквапарк только на время соревнований. Высоко оценивая вклад первопроходцев Машебина и Аристархова, Иван Юрьевич все-таки мечтал о подготовке спортсменов-пляжников с малых лет. В Капшагае бич-волей стал самым популярным видом спорта. Там смогли наладить на общественных началах тренировки для пяти групп, причем заниматься приходили не только дети, подростки, но и взрослые. По сути, «за спасибо» с молодежью работали тренеры Олег Вишневецкий, Галина Саулко, Татьяна Шоканова... Выделялись и некоторые ребята, подававшие серьезные надежды. Это 15-летние Кирилл Рощин и Сергей Панченко, игравшие в паре, это и 14-летняя Ксения Зайцева – легкая, воздушная девочка с отличными задатками. Ну а в первом городском турнире там победили Роман Воробьев – Сергей Иорданиди и Галина Саулко – Ирина Дускрядченко.

А еще главный тренер сборной страны Иван Иорданиди мечтал о суперкоманде, которая вывела бы Казахстан на азиатскую и мировую арены. Полкоманды у него было: высокорослый, прыгучий, мощный Дмитрий Воробьев выигрывал все над сеткой – и атаку, и блок. Ему бы в помощники такого партнера, чтобы умело оборонялся и был хорош на распасовке. В Казахстане такого мастера, увы, не было, и тогда Иорданиди поехал в Краснодар, Славянск и Москву смотреть российских волейболистов. Приметил 22-летнего Павла Забуслаева из Санк-Петербурга, пригласил его в Казахстан, и через две недели новая пара Воробьев – Забуслаев стала сильнейшей в нашей стране. По сути, без совместных тренировок, необходимого срока для «притирки». Дмитрий с Павлом сыграли в том чемпионате «с листа» и выиграли все матчи.

Не все, о чем мечтал Иван Юрье­вич, успел он осуществить, помешала его трагическая гибель. Но как небольшой город можно сделать республиканским центром развития отдельно взятого вида спорта, Иорданиди всем показал наглядно и убедительно.

Крутые трассы мастерства

Любители спорта нашей страны со стажем при упоминании города Талгара сразу назовут вам главное увлечение мальчишек и девчонок середины прошлого века. Велоспорт! Где-то я читал, что новичков в престижную секцию там набирали так: предлагали крутую горную трассу, и кто доезжал до финиша – того и брали в группу начинающих. Ни время не засекали, ни синяки и ссадины не считали – только сам факт завершения испытаний. Туда брали смелых и волевых.

Много ли таких набиралось? Да уж поболее, чем у других! Пройдя школу двух тренеров-однофамильцев Власовых, закалившись физически и получив верные тактические установки, талгарские мальчишки вырастали в опытных спортсменов. Многие из них приглянулись тренерам сборных Казахстана, затем и Советского Союза. Вспомним самых звездных велосипедистов из города-спутника Алма-Аты: Владимир Жарков – чемпион Советского Союза, победитель велогонки Мира в командном зачете; Владислав Кухарский – призер чемпионата СССР, бронзовый призер велогонки Мира; Николай Бондаренко – чемпион мира среди юниоров в командной гонке на 70 километров.

С Талгаром связана спортивная судьба Анатолия Заметельского, Евгения Королькова, Сергея Третьякова, Виктора Солянина, Валентины Болотовой, здесь начиналась биография Александра Антышева, Николая Проскурина и многих других превосходных гонщиков.

У каждого – не одна-две ­яркие победы. Вот что, например, писала об одном из талгарских гонщиков республиканская газета «Спорт» 1 декабря 1970 года:

«Рядовой армии Ленинского комсомола Владислав Кухарский вот уже многие годы на различных международных состязаниях не безуспешно защищает спортивную честь Советского Союза. В коллекции спортивных наград студента института физкультуры много призов: за первое мес­то в командной гонке велотура «Дружба» по дорогам Прибалтики и Польши, за четвертое место в матче «Олимпийские надежды» в ГДР, за второе командное место в состязаниях «Тур де л’Авенир» по Франции, приз-сувенир газеты «Унита», кубок лучшему зарубежному спортсмену в многодневной гонке по Италии, серебряные награды на приз газеты «Юманите» и в гонке «Ночная Ницца», медали, жетоны, дипломы и грамоты различных состязаний. Но больше всего ему по душе в этих реликвиях спортивной доблести бронзовая медаль, завоеванная в велогонке Мира, и серебряная вице-чемпиона Советского Союза».

Звезды на карте области

Славен Талгар и Талгарский район и другими видами спорта. Тренером Сергеем Михайловым в городе были воспитаны многократные чемпионы и призеры первенств мира по армрестлингу Александр и Евгений Гетало. А яркой звездочкой засиял футбольный нападающий Александр Хапсалис, приглашенный сначала в алмаатинский «Кайрат», а затем и в киевское «Динамо». Он стал чемпионом Европы среди молодежи, двукратным чемпионом Советского Союза, обладателем Кубка СССР. После киевского «Динамо» Хапсалис поиграл в «Динамо» московском, затем – в клубах попроще, а закончил спортивную карьеру в американском Сан-Диего.

К слову, прекрасными форвардами в свое время были и воспитанники Талгарской районной ДЮСШ (совхоз имени Томаровского) Юрий Попандопуло и Александр Михель, также выступавшие за «Кайрат». Тогда в бывшем табаксовхозе очень плодотворно работали наставники по многим видам спорта, и одним из них был, а, может, был самым главным, Константин Иванович Муратиди, которого знала и любила вся республика. Но и Михель, и Попандопуло долго не задержались в главной команде нашей республики,

уехав соответственно в Германию и Грецию.

Здесь жил и учился известный казахстанский баскетбольный тренер Шора Кадырович Юмашев. В свое время он был наставником женской команды высшей лиги чемпионата СССР «Университет» (Алма-Ата), лидером которой долгое время оставалась двукратная олимпийская чемпионка Надежда Шуваева. В Алма-Атинской области родился участник двух Олимпиад по хоккею на траве динамовец Алма-Аты Игорь Юльчиев.

Кудесник из Акжара

Многократным, еще точнее – 14-кратным номинантом Книги рекордов Гиннесса стал в свое время спортсмен и цирковой артист Владимир Гашута. Лауреат различных международных акробатических фестивалей, человек с двумя высшими образованиями (в том числе и журналистским, полученным в Московском государственном университете) и знанием нескольких языков… Атлет, которого на работу в Московский цирк на Цветном бульваре принимал сам Юрий Никулин… В свое время Гашуту знали во всем Советском Союзе, его бесподобные номера на ренском колесе поражали воображение зрителей. И как-то я спросил Владимира Вяче­славовича:

– Когда Вы начали ими заниматься? Применяется ли это колесо где-то еще, кроме цирка?

– Применяется, – сказал Гашута. – В армии и для подготовки летчиков и космонавтов – там, где необходим хорошо развитый вестибулярный аппарат. Ренскому колесу уже более ста лет, и работа с ним стала давно уже видом спорта. Когда однажды я встретил в цирке группу артис­тов на ренских колесах, многое в моей жизни определилось. Я сразу полюбил этот снаряд. Во-первых, он достаточно редкий, во-вторых, мне казалось очень интересным, что колесо может не только кататься, но и вращаться. К тому времени я был хорошо подготовлен – до этого работал ловитором (цирковая профессия, связанная с исполнением опасных воздушных трюков. – Ю. Л.). Так и попал в группу. Сначала выступали вчетвером, потом втроем... За год освоил всю программу и вплотную подошел к тому, чтобы делать свои авторские трюки. У меня больше двадцати уникальных элементов, которые я сам придумал и первым исполнил.

Знающие Гашуту люди немало удивились бы, прочитав где-то в газете, что их любимый артист все эти годы жил в селе Акжар Каскеленского района Алма-Атинской области. Открыл там детско-юношескую спортивную школу с обучением детей навыкам обращения с ренским колесом. А параллельно тренер и учитель стал преподавать мальчишкам и девчонкам из небогатых сельских семей казахский и иностранные языки. Благотворительность Владимира Гашуты не раз была отмечена на самых высоких уровнях.

…В октябре прошлого года друзья и близкие отметили 75-летие мастера. В «Казахстанской правде» появилась очередная зарисовка о юбиляре, в которой мы припомнили победы Гашуты в ветеранских чемпионатах Казахстана по легкой атлетике, его многочисленные (более 40!) золотые медали за достижения в соревнованиях «Баспалдақ (бег по лестнице на плотине в урочище Медеу). И выразили надежду, что добрые дела в Акжаре будут продолжены.