фото автора

Новый мебельный производственный комплекс ТОО «Панабек» открылся всего месяц назад. Вход на его территорию пролегает через огромный павильон, где словно в шоуруме выставлено для ознакомления свыше 40 образцов металлической, корпусной и мягкой мебели для дома, офиса, школы, детского сада, медицинских и других учреждений.

Демонстрационный каталог включает широкий спектр товаров: разноцветные детские шкафчики, кроватки, столики и стулья; офисные тумбы, шкафы, этажерки; современные школьные парты и различная кухонная мебель. Центр зала отдан под секционные кресла для конференц-залов, театров, вокзалов, аэропортов...

Смотря на эту товарную линейку, лишний раз убеждаешься, что победа ТОО «Панабек» в прошлогодней регио­нальной выставке-конкурсе «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары для населения» вполне заслужена.

Как отмечает глава мебельной компании Амангельды Панабеков, не многим известно, что история его фабрики началась еще четверть века назад с крохотной плотницкой мастерской во дворе дома. Но обо всем по порядку...

Амангельды Панабеков – уроженец аула Каратерен Аральского района. После окончания школы № 12 в Кызылорде поступил в ГПТУ № 6 на специальность «столяр-плотник». С тех пор эта профессия превратилась в дело всей жизни.

– Мой долгий путь к созданию фабрики начался в 1992 году, когда я впервые своими руками смас­терил национальный сундук для приданого невесты, а следом разработал и изготовил для своей семьи кухонный гарнитур, – вспоминает мебельный мастер и предприниматель.

– Этот «хендмейд» увидели и оценили гости. И слух о моих ремес­леннических талантах распространился так быстро, что меня вскоре пригласили работать на фабрику по изготовлению национальной мебели, которая находилась при канадской компании «Харрикейн Кумколь мунай», разрабатывающей нефтегазовое месторождение Кумколь.

Спустя два года мастер-краснодеревщик решил уйти в свободное плавание. Большое число заказов на национальную и кухонную мебель подвигло предприимчивого столяра оборудовать во дворе небольшую мастерскую и нанять дополнительных работников. В ту пору качественная мебель ручного изготовления привлекла внимание руководства ТОО «БАТТойл», которое пригласило Амангельды возглавить цех по выпуску торговой и офисной мебели.

А через пару лет Панабеков получил новое приглашение на работу – в известную мебельную фирму региона «Сыр жиһазы».

– В то время мир мебели в части ее производства быстро менялся, ручной труд стали достаточно быстро заменять роботизированными станками, – поясняет Амангельды. – На их покупку у меня денег не было, но я собрал аналогичное оборудование своими руками, кустарным способом. Любовь к работе не останавливала перед трудностями. К тому же собственное производство позволило открыть цех и магазин, а позднее – приобрести эти самые станки и увеличить штат работников.

Идея же открыть мебельный производственный комплекс пришла два года назад, когда стало известно, что в регионе в рамках национального проекта «Келешек мектептері» будут строить десять комфортных школ.

– Когда координаторы проекта изучали возможности местных производителей, оказалось, что в регионе нет компаний, специализирующихся на выпуске школьной мебели, – рассказал бизнесмен. – Всесторонне изучив требования кредитно-финансовых институтов, я подал заявку в региональный инвестиционный центр «Кызылорда» на получение льготного займа в 59 миллионов тенге. На эти деньги были приобретены импортные автоматизированные станки. И вот при поддержке АО «Самрук-Қазына», облакимата и областной палаты предпринимателей открыта автоматизированная мебельная фабрика.

Мощность ее станков впечатляет. К примеру, один пильный центр для автоматического раскроя плитных материалов может обрезать до пяти листов ЛДСП одновременно, до 300 листов в день. Не задерживает процесс производства и кром­кооблицовочный станок. До трех тысяч деталей в день режет и сверлит с помощью лазера еще один технологический агрегат.

Изготавливать детали для 200 парт, 100 шкафов и 100 столов в день помогают трубогибочные станки, а со 150 партами ежедневно справляется робот для порошковой покраски. Ну а робот-сварщик вообще заменяет труд десятерых! Так фабрика стабильно выпускает­ до трех тысяч единиц мебели в месяц.

– В пик сезона на производстве заняты около 60 сотрудников, все они – местные жители, – рассказал глава фирмы. – Заказов очень много, и поступают они из всех регионов республики. Радует то, что к нам обращаются те, кто ценит качество. С 2020 года мы поставили мебель в новые школы в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском и Жанакорганском районах нашей области. Кроме того, полностью оснастили три большие «школы будущего».

Увлеченность процессом и стремление к большему зародили у предпринимателя новые идеи. В его планах – наладить выпуск мебельной фурнитуры, спортивного инвентаря, медицинских кроватей, оборудования для столовых, а еще – материалов из прессованной рисовой шелухи. Ее специалист намерен использовать для выпуска ДСП, кухонной мебели и декоративных панелей.

Рассказывая о семье, Амангельды Панабеков особо подчеркнул, что он из династии ремесленников.

– Мои предки изготавливали из дерева, кожи, кости, глины и металла орудия труда, предметы быта, одежду, – отметил мастер. – Я рад, что по моим стопам пошли мои старшие дети – сын Нариман и дочь Альбина. А младшие трое еще учатся. Также заняты в мебельной индустрии моя супруга Айнур Исмаилова, мои младшие сестренка и брат Данагуль и Серик Байзаковы. Считаю, что настоящее счастье – это когда получаешь огромное удовольствие от любимого труда.