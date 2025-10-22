5G шагает по стране

Инфраструктура связи служит основой для цифровой трансформации экономики. За последние три года в телекоммуникационную отрасль было инвестировано свыше одного триллиона тенге. Сегодня в рес­публике зарегистрировано 20 млн мобильных и 3,7 млн стационарных абонентов. Средняя скорость Интернета составила 94 Мбит⁄с.

Так коротко, в цифрах охарактеризовал сегодняшнее сос­тояние телекоммуникаций заместитель Премьер-минист­ра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, отрасль развивается в рамках национального проекта «Доступный Интернет» на 2024–2027 годы.

К концу 2027-го планируется обеспечить 100-процентный охват населения Интернетом. Его скорость превысит 100 Мбит⁄с. При этом оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов.

До конца 2026 года, по словам вице-премьера, оптоволоконные линии связи намечено подвести к трем тысячам сел. На развитие этого направления будет направлено 323 млрд тенге инвестиций. Оставшиеся 10% малых сел обеспечат спутниковым Интернетом.

Параллельно намечено расширять покрытие мобильных сетей. Так, например, технология 4G охватит 92% всех населенных пунктов. Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием до 60–75% территории. Кроме того, до конца 2027 года планируется охватить 40 тыс. км автодорог связью 4G.

Об обеспечении Интернетом социальных объектов и сельских территорий доложил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. По его словам, продолжается замена старых медных кабелей на оптические сети. К сегодняшнему дню на оптоволокно переведено 340 тыс. абонентов.

– В рамках проекта «Ауыл online» началось подключение к высокоскоростному Интернету более трех тысяч сел. Проект реализуется при поддержке Министерства искусственного интеллекта и таких партнеров, как Amazon и StarLink, – сообщил Багдат Мусин.

В рамках проекта к Сети подключат более 5 тыс. школ, объектов здравоохранения и государственных учреждений. Свыше 1 млн сельских жителей получат доступ к высокоскоростному Интернету.

Как анонсировал исполнительный директор компании «Кар-Тел» Евгений Настрадин, ожидается массовый запуск технологии VoWiFi, которая поз­волит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi. Внедрение такого инновационного решения, считают специалисты, даст возможность устранить проблему «белых пятен» – зон со слабым сотовым сигналом внутри жилых и офис­ных зданий.

О развитии инфраструктуры мобильной связи на заседании Правительства также проинформировали председатель правления ТОО «Мобайл Телеком сервис» Александр Бабичев и руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов.

– Глава государства поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. Все реализуемые проекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры являются основой для достижения поставленной цели. Инфраструктура связи – основа для всех реформ по цифровой трансформации экономики, – подчеркнул

Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что для дальнейшего повышения качест­ва связи необходимо обеспечить стабильное покрытие вдоль автодорог, ускорить Интернет в сельских населенных пунктах и минимизировать перебои в крупных городах во время массовых мероприятий.

Для придания нового импульса развитию отрасли воплощается национальный проект «Доступный Интернет», в рамках которого к 2027 году планируется обеспечить 100-процентный охват страны сетями связи и высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит⁄с. В связи с этим Минис­терству ИИ даны соответствующие поручения.

В рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничест­вом министерствам ИИ и внутренних дел необходимо активизировать работу по пресечению подобных преступ­лений, в том числе совершаемых с использованием иностранных номеров и незарегистрированных устройств. Кроме того, как отметил Олжас Бектенов, требуется ужес­точить наказание за утечку персональных данных граждан из баз данных не только госорганов, но и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса. При этом следует масштабировать опыт проекта Sim Kids для обеспечения защиты детей в цифровом пространстве.

Министерству ИИ совместно с Министерством промышленнос­ти и строительства, операторами связи поручено в месячный срок выработать конкретные предложения для оптимизации и ускорения процессов установки антенно-мачтовых сооружений. Избыточная бюрократия порой затягивает строительство объектов связи до целого года.

Акиматы регионов должны оказывать содействие операторам связи в выделении мест под базовые станции, в том числе на подходящих объектах инфраструктуры.

Когда зима на носу

По второму вопросу – об обеспечении пожарной безопаснос­ти в отопительный период – с основным докладом выступил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. О положении дел в регионах отчитались руководители акиматов Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей.

По данным МЧС, с 1 октября 2025 года в жилом секторе зарегист­рировано 340 пожаров – на 17,5% меньше, чем за аналогичный прошло­годний период. Как сообщил глава отраслевого ведомства, важное направление работы минис­терства – развитие службы сельских спасателей. В этом году при поддерж­ке акиматов и бизнес-сообщества запущена ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары». С начала года открыты 82 пункта пожаротушения, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 67.

– Сегодня в отдаленных селах работают тысячи добровольцев, которые оказывают помощь в ликвидации пожаров до прибытия основных подразделений министерства. Их активность и готовность действовать на местах значительно повышают уровень защищенности сельского населения, что высоко оценивается Главой государства, – сказал Чингис Аринов.

Деятельность «Ауыл құтқару­шылары» позволила снизить количество пожаров в сельской местности на 25% и гибель граж­дан на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как обратил внимание Премьер-министр, несмот­ря на то что в целом по республике снизилось число пожаров в жилом секторе, их рост зафиксирован в Атырауской, Акмолинской, Жамбылской и Павлодарской областях.

– Основными причинами пожаров остаются нарушение элементарных требований безо­пасности при эксплуатации печного, газового и электричес­кого отопления. Необходимо принимать более действенные меры реагирования на нарушения противопожарных правил, – подчерк­нул Олжас Бектенов, поручив МЧС усилить агитационно-профилактическую кампанию и активизировать разъяснительную работу в области пожарной безопасности с привлечением волонтеров и общественников. В учебных заведениях следует провес­ти интерактивные уроки по мерам пожарной безопасности.

Также дано указание организовать регулярные рейдовые мероприятия и подворовые обходы жилого сектора по выходным и праздничным дням с участием сотрудников МЧС, МВД и акиматов. При выявлении домов с рисками возгорания и неисправным отоплением должны быть оперативно приняты меры по устранению нарушений.

Премьер-министр подчеркнул, что МЧС не должно ограничиваться выдачей формальных рекомендаций, поскольку речь идет о безопаснос­ти людей, и все меры необходимо четко отрабатывать. В связи с этим Олжас Бектенов дал ряд поручений заинтересованным органам.