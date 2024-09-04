В приоритете – ответственность каждого
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Вячеслав Локшин, академик НАН РК, профессор
Традиционно очередное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева наполнено глубоким смыслом. Не случайно Президент начал свою речь с вопросов денежно-кредитной и фискальной политики. Та картина, которую мы с вами сегодня наблюдаем, наглядно демонстрирует, в каких условиях вынужден трудиться отечественный бизнес. Нереально развивать экономику при нынешней процентной ставке. Знаю это по своему опыту. Сфера предпринимательства порой вынуждена лицом к лицу встречаться с безынициативностью и незаинтересованностью представителей местных исполнительных органов. Так быть не должно.