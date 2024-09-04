В приоритете – ответственность каждого

Мнения
2
Вячеслав Локшин, академик НАН РК, профессор

Традиционно очередное обращение Главы государства Касым-­Жомарта Токаева наполнено глубоким смыслом. Не случайно Президент начал свою речь с вопросов денежно-кредитной и фискальной политики. Та картина, которую мы с вами сегодня наблюдаем, наглядно демонстрирует, в каких условиях вынужден трудиться отечест­венный бизнес. Нереально развивать экономику при нынешней процентной ставке. Знаю это по своему опыту. Сфера предпринимательства порой вынуждена лицом к лицу встречаться с ­безынициативностью и незаинтересованнос­тью представителей местных исполнительных органов. Так быть не должно.

Но при этом важно помнить и об ответственности, порядочности и честности самих бизнесменов. Преступные, мошеннические схемы недопустимы. Тем более сейчас, когда речь идет о передаче части государственных полномочий предпринимательскому сектору. И в этом плане, думаю, отличным подспорьем станет новый Налоговый кодекс, который должен стать мотивационным документом для казахстанцев.

Честно говоря, при налоговом администрировании немного заигрались карательными мерами. Они выступают барьером для начинающих бизнесменов. Поэтому инициатива Президента по установлению дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога лично мною была воспринята очень положительно, поскольку нужен справедливый подход в распределении налоговой нагрузки.

Меня, как врача и академика, профессора, не оставил равнодушным вопрос повышения кадрового потенциала страны. На этом фоне, безусловно, открытие филиалов иностранных вузов в Казахстане дает уникальное преимущество по подготовке необходимых специалистов, в том числе медиков. Нам важно не просто взрастить молодое поколение профессионалов, но и создать для них условия для дальнейшей деятельности на Родине.

На пути построения Справедливого Казах­стана нужны и важны понимание, ответственность и участие каждого.

#президент #мнение #послание

Популярное

Все
В Приаралье определили победителей конкурса «Мерейлі отбасы»
«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану
Не только вылечить, но и поставить на ноги
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Казахская тазы станет брендом страны
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Жить по средствам
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании
Курс на Справедливый Казахстан: новые стратегические инициа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]