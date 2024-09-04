В приоритете – ответственность каждого

Но при этом важно помнить и об ответственности, порядочности и честности самих бизнесменов. Преступные, мошеннические схемы недопустимы. Тем более сейчас, когда речь идет о передаче части государственных полномочий предпринимательскому сектору. И в этом плане, думаю, отличным подспорьем станет новый Налоговый кодекс, который должен стать мотивационным документом для казахстанцев.

Честно говоря, при налоговом администрировании немного заигрались карательными мерами. Они выступают барьером для начинающих бизнесменов. Поэтому инициатива Президента по установлению дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога лично мною была воспринята очень положительно, поскольку нужен справедливый подход в распределении налоговой нагрузки.

Меня, как врача и академика, профессора, не оставил равнодушным вопрос повышения кадрового потенциала страны. На этом фоне, безусловно, открытие филиалов иностранных вузов в Казахстане дает уникальное преимущество по подготовке необходимых специалистов, в том числе медиков. Нам важно не просто взрастить молодое поколение профессионалов, но и создать для них условия для дальнейшей деятельности на Родине.

На пути построения Справедливого Казах­стана нужны и важны понимание, ответственность и участие каждого.