В природном резервате «Акжайык» возможны новые пожары

В Правительстве назвали регионы, которые могут столкнуться с проблемами при тушении лесных и степных пожаров. Атырау не исключение. Наряду с недостаточной укомп­лектованностью пожарными машинами, радиостанциями, тракторами и инструментами здесь наблюдается также нехватка личного состава лесной охраны.

С начала этого года в Казахста­не уже произошло 30 лес­ных пожаров на общей площади 12 тыс. гектаров. А самый крупный из них – на более чем 10 тыс. га – был зарегистрирован в Атырау­ской области.

Экологи отмечают, что есть проблема периодического возгорания тростника, и необходимы новые способы ее решения. К слову, масштабные пожары на тростниковых полях на побережье Каспия продолжаются четыре года подряд. В 2023-м площадь пожара превысила 130 га. Огонь распространяется в заболоченной местности, и работы по его тушению с каждым годом становятся все сложнее.

Материально-техническая база департамента по чрезвычайным ситуациям предоставляет мало возможностей быстро отреагировать на происходящее. У пожарных, к примеру, нет вертолетов и даже водно-наземных специальных судов. Кстати, вопрос дефицита спецтехники поднимался уже неоднократно, но пока так и не нашел решения. На сегодняшний день, по данным ДЧС, не хватает более 200 единиц спецтехники.

Впереди пожароопасный сезон, на повестке дня – готовность к борьбе со стихией лесохозяйственных учреждений и государственного природного резервата «Акжайык».

Напомним, Правительством был разработан Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023–2027 годы. Государственному резервату «Акжайык» на улучшение материально-технической базы в эти годы предусмотрено выделение из республиканского бюджета около 1 млрд тенге. Но местные власти не раз поднимали вопрос о передаче резервата на баланс акимата. Это позволило бы решать насущные проблемы более оперативно, считают они, в том числе и с укреплением материально-технической базы. Пока же государственный резерват относится к Министерству экологии, геологии и природных ресурсов.

Ровно год назад областной акимат предлагал свои меры. Во-первых, запретить рыболовство и охоту в северной части Каспийского моря, увеличить охраняемую территорию резервата «Акжайык», чтобы туда вообще не допускать людей. Во-вторых, взять его на баланс акимата, чтобы формировать штат работников, укрепить материальную базу, приобрести все необходимое за счет местного бюджета. В-третьих, установить на пожароопасной территории камеры видеонаблюдения и теп­ловизоры, а также приобрести вертолет для пожаротушения. Впрочем, пока все остается по-прежнему.

Тем временем на территории «Акжайык» общей площадью 111 500 га каждый год происходит возгорание тростниковой растительности. Это наносит колоссальный вред экологии. Токсичные продукты горения доходят до областного центра и на несколько дней, а то и недель создают проблему для населения. И этот год, скорее всего, не будет исключением.