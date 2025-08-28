В канун Дня знаний представители средств массовой информации ознакомились с подготовкой средней школы №7 села Сарыкемер Байзакского района к новому учебному году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление образования акимата Жамбылской области

Фото: Управление образования акимата Жамбылской области

Данное образовательное учреждение было построено и введено в эксплуатацию в рамках национального проекта «Школы будущего». Руководит школой опытный педагог Гульмира Есентаева.

С ходом работы гостей ознакомила педагог-организатор Аружан Каримкызы. Родители вместе с журналистами также осмотрели здание. Столовая на 360 мест и актовый зал на 500 мест соответствуют всем требованиям. Просторный и современный спортивный зал радует своим дизайном. Начальные классы размещены в светлых и уютных кабинетах. На каждом этаже предусмотрены коворкинг-зоны. Функционируют медицинский кабинет и творческие мастерские. Кабинеты химии и биологии оснащены самым современным оборудованием. В библиотеке хранится 13 тысяч экземпляров книг, из них 4020 составляют художественную литературу.

Кабинеты трудового обучения предусмотрены отдельно для мальчиков и девочек. Для девочек есть специальная кухня. Учитель предмета «Технология» Айзат Узатова рассказала, как обучает девочек шитью, а учитель биологии Эльмира Тулепова поделилась своим методом преподавания, отметив, что каждому ученику предоставлены гидропоника и микроскопы. С помощью китайского оборудования школьники также учатся выращивать огурцы и помидоры. Таким образом, основы научного подхода закладываются уже со школьной скамьи.

«Несмотря на то, что школа работает всего один год, мы уже вошли в десятку лучших школ района. Команда учащихся по волейболу выиграла республиканский турнир, а в пляжном волейболе наши ребята также одержали победу. Футбольное поле и игровые площадки приносят детям радость. В школе действуют кружки шахмат и футбола. На районных и областных этапах конкурсов «Абай оқулары», «Мұқағали оқулары» наши учащиеся добились хороших результатов. В областной предметной олимпиаде приняли участие 16 учеников, из которых четверо стали призёрами. Всё это — результат слаженной работы педагогов и сотрудников школы», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Сая Калабаева.

Самой старшей среди родителей, посетивших школу вместе с журналистами, была 81-летняя Салиха Ескараева, чьи четверо внуков учатся здесь. Она осталась довольна созданными условиями и благословила молодежь.

«Мои дети учатся в 1, 2 и 4 классах этой школы. Здесь созданы все условия. Учебные кабинеты, актовый зал, библиотека — всё на высоком уровне. Иногда мы даже сами через детей берём в библиотеке художественные книги и читаем их», – поделилась впечатлениями молодая мама Шынар Аскаркызы.

В этом учебном году школа подготовила масштабные планы. Учебное заведение рассчитано на 600 учащихся. Дети чувствуют заботу государства и искренне радуются, что имеют возможность получать знания в такой современной школе.

Следует отметить, что в регионе в рамках проекта на сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 школы, ещё 3 будут открыты до конца года.