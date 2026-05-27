Приём заявлений для зачисления детей в первый класс начался в Астане

27 мая во всех организациях образования Астаны начался прием документов для зачисления детей в первый класс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Система онлайн-приема работает в штатном режиме. Вместе с тем сообщается, что в связи с отдельными техническими сбоями на платформе проводятся необходимые работы для устранения неполадок.

Для поступления в 1-й класс нужно предоставить следующие документы:

-заявление от родителя или законного представителя;

-медицинскую справку по форме № 065/у;

-паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;

-2 фотографии размером 3×4 см.

В городском акимате добавили, что прием документов завершится 31 августа.