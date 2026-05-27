Пора подводить итоги

Когда трехсменки останутся в прошлом

Позади большая комплексная работа. По поручению Президента реализован ряд задач по улучшению образовательного процесса. Строительство школ, усиление педагогического состава, укрепление методической базы, внедрение инноваций позволили перейти на качественно новый уровень среднего образования.

Причем поставленные задачи решались на фоне растущей демографической нагрузки. Только за последние десять лет чис­ленность детского населения увеличилась на 1,5 млн человек. Согласно последним данным, в стране проживает порядка 6,9 млн детей, а это 34% населения. Соответственно, говорить об итогах учебного года следует не по отдельным показателям, а через призму масштабных перемен в образовательной системе страны.

По данным Министерства просвещения, обучение завершили более 3,9 млн школьников, 215 тыс. из них – выпускники 11-х классов. На сегодня функционируют свыше 8 тыс. школ, 49 из них продолжают работать в три смены. В официальном ответе от профильного ведомства на наш запрос сообщается также, что большая часть таких организаций расположена в Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Поэтому одним из важных направлений по-прежнему остается строительство учебных организаций.

По итогам 2025 года были сданы в эксплуатацию 162 новые школы почти на 236 тыс. ученических мест, 112 из них – в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это позволило решить проблемы 27 трехсменных и 11 аварийных общеобразовательных организаций.

На сегодня за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построена 81 школа почти на 89 тыс. ученических мест. В том числе по итогам 2025 года в эксплуатацию введены 18 новых школ на 13 тыс. ученических мест.

Кроме того, согласно официальным данным Генеральной прокуратуры, за счет возвращенных активов ведется строи­тельство двух школ в городе Каражале и на станции Манадырь области Улытау, построен детский сад в СКО. Напомним, Специальным государственным фондом профинансированы восемь объектов образования, в том числе одно общежитие. Дополнительно на средства республиканского и местного бюджетов, частные инвестиции построено еще 30 школ почти на 16 тыс. ученических мест.

Наряду с этим проведены масштабные работы по улучшению действующей инфраструктуры. В рамках программы реновации обновлены 209 общеобразовательных организаций. Модернизированы 1 тысяча сельских школ в соответствии с современными стандартами, также для них закуплено 1 196 предметных кабинетов. Ввод новых объектов позволил полностью ликвидировать вопрос трехсменного обучения в городах Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Карагандинской и Кызылординской областях.

Расставим акценты

Этот учебный год ознаменован принятием новой Конституции. Для реализации ее норм минис­терством начата работа по обновлению учебных программ и учебников.

Уже в 2026 году ученики 3, 4, 7, 8 и 9-х классов будут заниматься по новым изданиям. В 2027-м планируется работа с книгами, предназначенными для школьников 1, 5, 10, 11-х классов. Для старшеклассников в них полностью заменят карты, исторические и административные материалы.

В 2028 году дойдет очередь до второклассников и шестикласс­ников. Вся эта работа будет сопровождаться системным анализом содержания программ. К примеру, в начальном образовании пересмотрят акценты на чтение, письмо и арифметику. В среднем звене стандарты будут изменены в связи с переменами на рынке труда и развитием человеческого капитала.

Немаловажное значение отводится и воспитательной работе со школьниками. Ее усиливают через программу «Адал азамат», курсы «Основы Конституции», «Закон и порядок» для 5–9-х классов.

На новый уровень поднимаются также вопросы безопасности. По поручению Главы государства Министерством просвещения совместно с уполномоченным по правам ребенка и профильными государственными органами разработана Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. В ней сформирован единый стратегический подход к политике в этой сфере.

Впервые внедряется цифровое сопровождение жизненного маршрута ребенка, усиливаются меры по онлайн-безопасности, развитию инклюзии и доступной детской инфраструктуры в регионах, планируется расширение сети медицинских и реа­билитационных организаций.

ИИ не заменит учителя

Согласно информации из открытых источников, в организациях среднего образования сейчас работают 415 519 педагогов. Из них 85% имеют высшее образование, 9% – послевузовское, 6% – техническое и профессиональное. В этом учебном году в педагогические коллективы влились более 10 тыс. молодых специалистов.

Повышение престижа профессии педагога подтверждают такие факты: стипендия студентов педагогических специальностей увеличена с 58 тыс. до 84 тыс. тенге, а количество обладателей знака «Алтын белгі» среди будущих учителей увеличилось с 1 528 чел. в 2023 году до 2 080 в 2025-м. В два раза с 2020 года выросла и зарплата. Более того, в селах преподаватели получают оклад, превышающий выплаты их городским коллегам на двадцать пять процентов. Среднемесячная их зарплата на одну ставку составила 352 тыс. тенге в городе и 435 тыс. тенге в селе. Половина педагогов страны работают на 1,5 ставки, получая в среднем 581 тыс. тенге в месяц.

Цифровизация стала частью повседневного управления образованием. По данным Министерства просвещения, 99% школ подключены к Интернету. 6 760 из них участвуют в проекте «Социальный кошелек» – теперь дипломы, аттестаты и справки доступны в цифровом формате, а платформа «Ұстаз» обеспечивает полную автоматизацию аттестации педагогов. Из 2 600 малокомплектных школ 500 единиц планируется обеспечить стабильным высокоскоростным Интернетом, современным техническим оснащением и доступом к качественному цифровому образовательному контенту.

Для реализации Указа Президента «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан» минис­терства просвещения и искусственного интеллекта и цифрового развития принимают меры по выполнению Комплексного плана на 2026–2029 годы. Он предусматривает развитие цифровой инфраструктуры школ, персонализированное обучение, подготовку педагогов, защиту персональных данных и информационную безопасность.

Кстати, уже более 240 тыс. учителей прошли переподготовку по применению ИИ. Еще 200 тыс. освоят использование ИИ-ассистентов в рамках проекта ChatGPT Edu. Искусственный интеллект рассматривается не как замена преподавателю, а как дополнительный инструмент образовательного процесса – для снижения административной нагрузки и расширения возможностей индивидуальной работы с учениками. Будут утверждены единые стандарты его применения, включая генерацию образовательного контента, оценивание результатов обучения, академическую честность и безопасное использование.

Таким образом, работа в сфере образования идет сразу по нескольким направлениям. Расширяется сеть школ, обновляются учебники, усиливается статус педагогов, развивается цифровая инфраструктура. Для ­Казахстана это означает переход к более сложной модели управления системой. Теперь результат определяется не только коли­чеством построенных объектов и оценками учащихся, но и тем, как работают новые школы, программы и сервисы.