Дефицит мест в студенческих общежитиях снизился до минимума

Внедрение механизма субсидирования и активное строительство позволили практически полностью решить проблему нехватки студенческого жилья в стране. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, в 2022 году нехватка мест в республике превышала 82 тыс. койко-мест. На сегодняшний день системная работа позволила полностью закрыть этот дефицит во всех регионах, включая столицу. Единственной точкой на карте, где вопрос еще остается открытым, является мегаполис Алматы.

«По общежитиям мы очень большую работу провели. Закрыли мы дефицит во всех города, даже в Астане. Осталось 5 176 койко-мест дефицит в городе Алматы — только в одном городе. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию на 10 тысяч койко-мест», — подчеркнул министр.

Министр уточнил, что финансирование идет из государственного и местных бюджетов, а также за счет привлечения частного капитала. Последние 5 лет инвесторы ежегодно закрывают порядка 6-7 тыс. мест. Также министерство пересмотрело стандарты, закрепив требование к вузам обеспечивать жильем не менее 80% студентов.

В качестве экстренной меры в стране уже четвертый год функционируют ситуационный и кризисный центры, которые координируют распределение студентов и предоставляют резервные комнаты для тех, кто оказался в безвыходной ситуации.