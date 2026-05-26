Павлодарский выпускник набрал рекордные 140 баллов на ЕНТ

Образование

Высокий уровень подготовки Альтаир подтверждал на протяжении всего учебного года

Ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №7 города Павлодара, обладатель знака «Үздік аттестат» Асет Альтаир набрал максимальные 140 баллов из 140 возможных на первой попытке Единого национального тестирования 2026 года, продемонстрировав выдающийся результат республиканского уровня, сообщает Kazpravda.kz 

Высокий уровень подготовки Альтаир подтверждал на протяжении всего учебного года. Если в январе на пробном тестировании он набрал 123 балла, то уже в марте улучшил результат до 131 балла. А на главном экзамене смог показать абсолютный максимум, доказав, что целеустремлённость и дисциплина приводят к большим победам.

Асет Альтаир — не только сильный ученик, но и всесторонне развитая, талантливая личность. В 2024–2025 учебном году он становился призёром городских и областных «Абай оқулары», а летом на республиканском этапе в области Абай завоевал І место, продемонстрировав глубокие знания литературы и высокий уровень творческого мастерства.

Весомых успехов школьник добился и в интеллектуальных соревнованиях. Он является победителем городского и областного этапов олимпиады «Алтын түлек», а также призёром республиканской предметной олимпиады по математике, где занял ІІІ место, подтвердив высокий уровень логического мышления и аналитических способностей.

По словам педагогов, Альтаир — ответственный, трудолюбивый, целеустремлённый и творчески одарённый ученик, который всегда стремится к новым вершинам. Сегодня его успех — это гордость не только школы, но и всего Павлодарского региона.

За этим впечатляющим результатом стоят поддержка семьи, профессионализм учителей и многолетний труд самого выпускника. Асет Альтаир уже стал примером для тысяч школьников, доказав, что упорство, вера в себя и любовь к знаниям способны привести к самым высоким достижениям.

#Образование #ЕНТ #выпускник

