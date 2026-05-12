В «Реале» задумались о продаже Мбаппе

За два сезона в мадридском клубе французский нападающий не смог выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, ни Кубок и Суперкубок Испании

Фото: facebook.com/RealMadrid

Будущее Килиана Мбаппе в королевском клубе неожиданно оказалось под вопросом после болезненного поражения от каталонской "Барселоны", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как пишет журналист Педро Алмейда, руководство мадридцев всерьёз рассматривает масштабные изменения в составе по окончании сезона, и имя французского форварда уже фигурирует среди игроков, по которым могут быть изучены трансферные предложения.

Отмечается, что несмотря на статус одного из самых громких и дорогих проектов клуба последних лет, положение Мбаппе внутри команды больше не выглядит настолько неприкосновенным, как ещё несколько месяцев назад.

В нынешнем сезоне Мбаппе уже забил 24 мяча в Ла Лиге и ещё 15 раз отличился в Лиге чемпионов, оставаясь одним из самых результативных игроков Европы.

27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за "Реал", куда пришёл свободным агентом после шести сезонов в "Пари Сен-Жермене". За два сезона в мадридском клубе форвард не смог выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, ни Кубок и Суперкубок Испании.

В прошлом сезоне Мбаппе выиграл в составе "сливочных" Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.