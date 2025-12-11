В Риддере мужчину наказали арестом за «кулинарию» на Вечном огне

Общество
42
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Риддере суд привлек к ответственности в виде пяти суток административного ареста 31-летнего местного жителя, взявшегося готовить мясо на Вечном огне, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz 

Фото очевидца с паблика "Городок инфо"

Об оперативной реакции правоохранительных органов на резонансную историю рассказал на своей страничке в Instagram Риддерский отдел полиции. В течение нескольких дней сотрудники отрабатывали городские районы, изучали записи видеонаблюдения и вели опросы очевидцев, чтобы выяснить личность вандала.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 31-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по статье «Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах». Он наказан административным арестом на пять суток.

Как дополнительно отметили в отделе полиции, осквернение памятников истории и объектов, имеющих особое общественное значение, влечет административную или уголовную ответственность.

О шокирующей истории 4 декабря в социальных сетях рассказали жители Риддера. Кто-то ночью на территории городского Обелиска Славы взялся жарить мясо на Вечном огне. Утром прохожие обнаружили на плитах остатки пищи и мусор. Происшествие вызвало у населения возмущение, в областном департаменте полиции заверили, что нарушитель будет установлен.

#вандализм #мясо #Вечный огонь

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Президент Ирана прибыл в Акорду
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
Арестован глава стройкомпании в Семее за хищение более 1 млрд тенге у дольщиков
ВАП зафиксировала факты избыточного изъятия активов Фонда соцстрахования
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
Какие документы подписал Казахстан с Ираном
Более 20 тыс. исполнительных надписей оформили нотариусы в сговоре с МФО
Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане
Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
«От сердца к сердцу» − акция волонтеров
Казахстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
В тройке лидеров
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Семья из Актау усыновила пятерых родных братьев и сестру
В Туркестане обсудили влияние философии Великой степи на со…
Флешмоб Нурлана Коянбаева покоряет Threads
Международная конференция по правам человека и развитию пен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]