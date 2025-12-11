В Риддере суд привлек к ответственности в виде пяти суток административного ареста 31-летнего местного жителя, взявшегося готовить мясо на Вечном огне, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото очевидца с паблика "Городок инфо"

Об оперативной реакции правоохранительных органов на резонансную историю рассказал на своей страничке в Instagram Риддерский отдел полиции. В течение нескольких дней сотрудники отрабатывали городские районы, изучали записи видеонаблюдения и вели опросы очевидцев, чтобы выяснить личность вандала.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 31-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по статье «Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах». Он наказан административным арестом на пять суток.

Как дополнительно отметили в отделе полиции, осквернение памятников истории и объектов, имеющих особое общественное значение, влечет административную или уголовную ответственность.

О шокирующей истории 4 декабря в социальных сетях рассказали жители Риддера. Кто-то ночью на территории городского Обелиска Славы взялся жарить мясо на Вечном огне. Утром прохожие обнаружили на плитах остатки пищи и мусор. Происшествие вызвало у населения возмущение, в областном департаменте полиции заверили, что нарушитель будет установлен.