Фото: акимат Алматинской области

Сооружение возведено при поддержке меценатов и имеет символическую архитектурную форму, в которой отражены образы домбры и лебедя – знаков гармонии, чистоты и вдохновения.

На торжественной церемонии открытия заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев передал жителям региона поздравление и слова благодарности от имени акима области Марата Султангазиева. В мероприятии также приняли участие председатель Союза писателей ТЮРКСОЙ Улыкбек Есдаулет, председатель областного совета ветеранов Ерболат Турымбетов, жители села и представители интеллигенции. По завершении церемонии на площади, где установлена стела, были высажены деревья.

Ранее в рамках празднования 100-летнего юбилея Нургисы Тлендиева в Алматинской области были открыты памятник и Дом культуры, названный его именем. Кроме того, деятели культуры и мастера прикладного искусства региона представили творчество великого композитора на высоком уровне в Пекине, Бишкеке и Москве.

Отмечаемый под эгидой ЮНЕСКО 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева продолжает вдохновлять проведение республиканских и международных культурных мероприятий на протяжении всего года.