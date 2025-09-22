Сенатор Андрей Кутепов предложил поэтапно заменять в России праворульные авто на более безопасные автомобили с внедрением стимулирующих мер для водителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД ранее отмечало рост аварийности из-за таких машин, но отвергало возможность их запрета.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой принять меры для стимулирования замены праворульных автомобилей в России, об этом говорится в письме сенатора в Минпромторг.

«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства», - говорится в документе.

В письме приводятся данные «Автостата», согласно которым в России насчитывается 3,87 млн праворульных легковушек. Из них около 2 млн зарегистрировано на Дальнем Востоке, еще около 1,5 млн - в Сибири. Доля таких автомобилей в автопарке России - около 8,2%. С праворульными машинами в 2024 году произошло 16 тыс. ДТП - это почти на 1% больше, чем годом ранее, и составило 12,2% от доли всех аварий в 2024 году.

Кутепов подчеркнул, что «регуляторные/ограничительные меры» должны носить «плановый поэтапный характер» и сочетаться «со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля».

«Такие машины должны быть обеспечены поставками запчастей и сервисной инфраструктурой», - добавил он.

Сенатор предложил рассмотреть возможность поручения Минпромторгу разработки мер по поэтапной замене праворульных автомобилей.

РБК направил запросы в Минпромторг и в аппарат первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В июле ТАСС сообщал, что в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года (о нем напоминает и Кутепов) МВД предлагает пересмотреть подходы допуска к дорожному движению праворульных машин с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах. В документе отмечалось, что из-за роста импорта машин из стран с левосторонним движением на российских дорогах (в стране правостороннее движение) увеличилось число праворульных машин, что привело к росту аварийности с их участием.

Само ведомство позднее уточнило, что в нормативных актах не планируется введение запрета на выпуск в обращение и эксплуатацию праворульных автомобилей.