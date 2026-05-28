Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.