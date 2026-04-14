Применение «Утжефра» будет бесплатным

Препарат может быть зарегистрирован уже в 2026 году. Об этом рассказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова на пресс-конференции.

«Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+, позитивными», - сказала Паровичникова.

Она отметила, что сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата, он может быть зарегистрирован в 2026 году.

Применение «Утжефра» от злокачественных заболеваний крови будет бесплатным.