Применение «Утжефра» будет бесплатным, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Препарат может быть зарегистрирован уже в 2026 году. Об этом рассказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова на пресс-конференции.
«Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+, позитивными», - сказала Паровичникова.
Она отметила, что сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата, он может быть зарегистрирован в 2026 году.
«Сейчас, как мы знаем, в программу госгарантий идет пункт, когда государство берет на себя обязательство финансировать каждый случай применения CAR-T-клеточного продукта для пациентов. Это будет бесплатно», - сказала Паровичникова.